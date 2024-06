Karácsony: Lelepleződött a hatalmi trükk

Sajnálja azokat a budapesti szavazókat, akiket elárultak az elmúlt hetekben.

Karácsony sajnálja a Fidesz szavazóit is, akiket félrevezettek és manipuláltak az elmúlt időszakban, és azt is sajnálja, hogy a Fidesz világossá tette, számukra a nők a politikában egyszerű sakktáblák, akiket bármikor le lehet venni. Azokat az ellenzékieket is sajnálja, akiket Vitézy Dávid csapott be, akik talán azt hihették, hogy Vitézy indulása valóban a városról szól, hogy egy várospolitikai víziót támogatnak. Ők valójában egy gonosz hatalmi játszma eszközeivé váltak.

Karácsony szerint még világosabb innentől, hogy nincs két Fidesz. Egy Fidesz van, ami különböző hangszereken játszik, különböző bábukat tesz a sakktáblára, de egy célja van, hogy megőrizze a hatalmát és a gazdasági érdekeit.

Vitézy kiváló választás a Fidesz gazdasági érdekeinek megvédése szempontjából, hiszen az elmúlt években ezt a rendszert szolgálta ki minden döntésével - mondja Karácsony. Felhozza, amit a viták során többször, hogy a kata-tüntetés alatt Vitézy Mészáros Lőrinc "kijáró emberével" vacsorázott. Annak a cégnek az ügyvezetőjével, amely nyolcszorosan túlárazva építette meg a Déli körvasutat, és a beruházás ellen Vitézynek nem volt szava.