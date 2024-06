Folyamatos támadás alatt a 444 a választás napján

Szombat este óta kivételesen erős túlterheléses támadás alatt áll a 444. Volt, amikor az oldalunk elérhetetlenné vált, máskor új tartalmat nem tudtunk publikálni. Az elérhetőségünk most is akadozik, miközben minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy kivédjük a támadást.

Úgy tűnik, hogy valakiket eléggé zavar a 444 működése ahhoz, hogy ekkora energiákat fektessen abba, hogy ne jussunk el az olvasókhoz.

Normális esetben most csak egy kiemelten fontos választás közvetítésével kellene foglalkozunk. De miközben ezt tesszük, azon is dolgoznunk kell, hogy egyáltalán eljussunk az olvasókhoz. A támadások ellenére folytatjuk a munkát, és ahogy az elmúlt hónapokban, úgy továbbra is azon dolgozunk, hogy megmutassuk a hatalom valódi arcát.

Kérjük, hogy maradj velünk, és előfizetéseddel támogass minket abban, hogy a nyilvánosság továbbra is értesülhessen azokról a történetekről, amiket mi tárunk fel.