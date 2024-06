Orbán Magyar Péterről: Bonyolította az életünket

Magyar Péter volt az ATV Egyenes Beszéd című műsorának vendége, de nem tartott sokáig az interjú, a Tisza Párt alelnöke ugyanis körülbelül két perc után otthagyta a stúdiót. Az eset videón:

link Forrás

Magyar vasárnap, a választás után az ATV-t is említette, mint propaganda sajtó, most a Facebookon posztolt, hogy szerinte az ATV-nél még a HírTV is jobb, „mert ott legalább nem hazudják azt, hogy függetlenek”.

Rónai Egon azzal kezdte, hogy átadott Magyarnak egy mappát, mivel elmondása szerint a Tisza politikusa korábban azért kritizálta az ATV-t, mert sokáig nem hívták meg élő műsorba a csatornára, és a mappában Rónai szerint a meghívások vannak. Magyar szerint ugyanakkor március 28-a és május 3-a között egyszer sem hívták, utána igen. A politikus ezután az ATV tulajdonosát, Németh Sándort hozta szóba, majd megkérdezte, van-e kérdés, amiért behívták, mire Rónai azt mondta, hogy ezt az "áldatlan kutyakomédiát hagyjuk abba, hogy üzenget nekünk", mire Magyar kevéssel később kisétált az adásból.

A felvétel után Magyar posztolt az oldalára is a történtekről, többek között azt írva, hogy "a műsorvezető, nyilván Németh Sándor csatornatulajdonos, a HIT Gyülekezete vezetője és a Fidesz megbízható kiszolgálója (és fiának, aki a csatorna igazgatója) utasítására valótlanságokat állított, többek között arról, hogy engem hányszor hívtak meg az ATV-be. Pontosan tudom, hogy egy hónapig nem hívtak, mivel az összes sms megvan a telefonomban."