Orbán: Kormányozni nem lehet kampánylogikában

Orbán Viktor a választás után a köztévén értékelte a Fidesz teljesítményét és az ellenzék eredményeit, illetve az európai EP-választásokat.

Elismételte, hogy még sosem szavaztak rájuk annyian (több mint 2 millióan), mint tegnap, bár már voltak 50 százalék fölött, akkor is csak 1,8 millió szavaztuk volt. Európa-rekordot értek el a 44,6 százalékkal, a máltai munkáspártot leszámítva messze a Fidesz-KDNP érte el a legnagyobb támogatást.

photo_camera Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A kormányfő szerint van 3-4 ország Európában, ahol a választás kötelező, de az 56 százalék minket az élmezőnybe repített, szerinte ez azt jelenti, hogy a magyar választópolgárok élnek a demokratikus jogaikkal. (Arról itt nem beszélt, hogy itt egyszerre önkormányzati választást is tartottak.)

Orbán szerint mindig van jónéhány százaléknyi honpolgár, akit fel kell keresniük, hogy el is menjen szavazni, ezért a mozgósítás kulcskérdés. Magas volt a választás tétje (háború vagy béke), de csak a mozgósítással tudtak nyerni.

A köztévé riportere kérdezte a Tisza Pártról is, hogy Magyar Péter pártja milyen hatással volt a kampányra. Orbán azt mondta, bonyolította az életüket, de ez eleve egy bonyolult választás volt, mert EP- és önkormányzati választás volt egyszerre. Orbán azt mondta, le kellett győzniük a régi és az új ellenzéket is, és ezt meg is tették, amit így, hogy nem egy egységes ellenzéket, hanem két különböző ellenzéket kellett legyőzniük, különösen nagyra tart.

A Fidesz elnöke szerint volt, ahol nem dolgoztak elég jól, és veszítettek el városokat. Jobban kell dolgozni, csak a több és alázatos munka segíthet. A kampány csak a végkifejlet, az a kérdés, hogy előtte dolgoztál-e eleget – mondta.

Orbán azt mondta, csak arról beszélt a kampányban, hogy háború vagy béke, és az európai választás egy lehetőség arra, hogy az európai politikusok egyre gyorsabb ütemben zajló háborúba sodródását lelassítsák vagy megállítsák. Ha ez nem megy, hamarosan kötésig fogunk állni egy háborúban – üzente Orbán a kampányban.

Orbán szerint ezen a téren az történt a választáson, amit szerettek volna, sikerült lelassítani a háborúpártiakat. Franciaországot említette, ahol valódi politikai földindulás történt, ahol előrehozott választás lesz, és ha ott is nyernek a békepártiak (Marine Le Pen pártja), akkor „egy-nulla ide”, és meg kell várni, amíg Donald Trump is nyer – mondta Orbán.

Azt mondta, örül annak hogy Budapesten nem gyengültek meg, és hogy utcahosszal megnyerték az EP-választást ebben a nehéz, háborús környezetben megtartott választáson.

„Minden választást akkor kell megnyerni, amikor van” – mondta Orbán, és ezt a választást „most mi behoztuk”. Most van másfél évük, amíg bőségesen dolgoznia kell a kormánynak.

„Kormányozni nem lehet kampánylogikában” – mondta Orbán, aki szerint a kampányban egy harci logika érvényesül, a kormányzáskor meg az aprómunkát kell végezni.

Arról, hogy van-e bármilyen terv/elképzelés arról, kivel tárgyaljanak az EP-ben, Orbán azt mondta, ha a két jobboldali frakció (amiről megjegyezte, hogy mindkettőt nő vezeti) megegyezik egymással, és a Fidesz is csatlakozik hozzájuk, akkor a Néppárt utáni legnagyobb frakciót adnák. Hogy ez sikerül-e, az egy hónapon belül eldől, de itt a nagyok megállapodására van szükség.

Orbán szerint az önkormányzati választáson jobban szerepeltek, mint azt lehetett várni, de nem annyira jól, mint szerette volna. Négy megyei jogú várost visszaszereztek, de hármat elvesztettek, ami döntetlenközeli – mondta. 20 megyében mégiscsak a Fidesz a domináns politikai erő, a budapesti kerületekben pedig egyet elveszítettek, egyet visszaszereztek.

Orbán szerint ebben a helyzetben 14 százalékot ráverni a másodikra egy tisztességes eredmény. Ha ezt aláírná 2026-ra, akkor azt kérdezné, hol kell aláírni, hiszen ez magabiztos kormánytöbbséget jelentene.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az M1 aktuális csatornának a Karmelita kolostorban 2024. június 10-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Orbán szerint minden választás nehéz, ő nem emlékszik könnyű választásra, majd a következőt is meg kell nyerni, most örülni kell a mostani eredményeknek.

Orbán azt mondta, Szentkirályi véleménye az volt, hogy ha mindhárman talpon maradnak, nem lesz változás Budapesten, ezért a tanácsára visszaléptették. Most szoros az eredmény, Budapest egy pénzügyi csődben lévő város, Orbán csodálkozott is, hogy a kampányban erről nem sok szó volt, itt nagyon sok munkát kell végezni.

A kis pártokra szavazók visszacsábításáról Orbán azt mondta, mindenki azt hiszi, erre van valami titkos recept, de ez nem így van: a politikában csak az idő számít, és az idő alatt elvégzett munka. Jól kell szolgálni az országot – mondta. Orbán szerint szemben más európai országokkal ez egy stabil, kiszámítható ország, itt kiszámítható az élet, mindenkinek van munkája. Örüljünk, hogy Magyarország a koalíciós feszültségektől mentes – mondta. „Ha van aranyfedezet, ha van munka mögötted, nyersz” – vallja Orbán.

„Dolgozzunk, eljön az idő, ki fogunk állni, harcolni fogunk, és majd győzünk” – mondta Orbán, aki szerint „nem tudunk mindennap világrekordot úszni”. „Nincs ma Európában egyetlen olyan párt sem, ami ne cserélne velünk boldogan azonnal” – hangzott el a végszó.