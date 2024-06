Belgiumban összeomlottak a flamand liberálisok, új kormány jöhet, de nem tört át a szélsőjobb

photo_camera Alexander De Croo belga kormányfő Kijevben november 26-án. Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Belgiumban az uniós és az önkormányzati választás mellett parlamenti választásokat is tartottak vasárnap, nem is akármilyen eredménnyel: Alexander de Croo miniszterelnök flamand liberálisai akkora összeomlást mutattak be, hogy a hétpárti kormánykoalíció elvesztette a parlamenti többségét, és De Croo azonnal lemondott. (Bár ügyvezetőként az új kormány megalakulásáig ő marad a miniszterelnök.)



Az ország francia felében, Valloniában és Brüsszelben azonban a vallon liberálisok győztek.

Benne volt a levegőben, hogy a szélsőjobboldali, Belgium kettéosztását és így megszüntetését támogató Vlaams Belang párt áttörést mutasson be. Ez országos szinten nem történt meg, 14 százalékot kaptak, és mivel nagy ellenfelük, a szintén flamand nacionalista, de mérsékeltebb N-VA maradt a legnagyobb parlamenti párt, most sem kerülhetnek a hatalom közelébe.

Vigaszdíjként az előzetes eredmények szerint hajszálnyival a Vlaams Belang nyerte az uniós választást. Belgiumban igen töredezett a politikai mezőny, így, bár az országnak ugyanúgy 21 hely jut az EP-ben, mint nekünk, az ott győztes VB csak 3 képviselőt küldhet az uniós parlamentbe. A lemondott miniszterelnök pártja az uniós szavazáson csak tizedik lett és egy képviselője lesz az EP-ben.