Dézsi Csaba András szerint a fideszes szavazóbázist megzavarta a trójai faló, Borkai indulása

Győr eddigi polgármestere, Dézsi Csaba András a Kisalföldnek adott interjújában elmondta, hogy a most megválasztott Pintér Bence „még nem alkalmas polgármesternek, sokat kell tanulnia”, de ebben „nem fogják akadályozni”.

Dézsi közben megfejtette veresége okát is: