Egy dolognak tudnak most őszintén örülni a Fideszben: a Momentum bukásának

photo_camera Orbán beszéde a Bálnában Fotó: Németh Dániel/444

Felemásra sikerült a hétvégi kettős választás a Fidesz szempontjából. A kormánypárt a NER történetének legbalhésabb hónapjai után is tudott sikereket elérni önkormányzati szinten, az EP-listájukra pedig többen szavaztak, mint öt éve. Bőven voltak kudarcok is, és Magyar Péter Tisza pártjának egyre növekvő népszerűsége is adhat okot bizonyos fokú aggodalomra.

Ilyen helyzetben, a nehéz hónapok és egy sokféleképpen értelmezhető választási szereplés után kell egy szelep, amin ki lehet engedni a gőzt, a felgyülemlett feszültséget. Orbán Viktornak is nagy szüksége lehetett rá, hiszen már a budapesti Bálnában vasárnap éjjel tartott beszédében megmondta, hogy minek kell örülni igazán:

„A párizsi olimpia évében írta ki a Momentumot a magyar történelemből a Jóisten.”

Helyszíni beszámolók szerint Orbán beszédének egyetlen része után sem volt olyan lelkes taps a nézőtéren, mint ezt a megjegyzést követően. Nem annak örült az összegyűlt kormánypárti kemény mag, hogy elhárult a mindent elpusztító atomháború veszélye, hanem hogy egy eddig két EP-mandátumos pártnak a következő öt évben egy sem lesz, és nem jutottak be a fővárosi közgyűlésbe.

Orbán mondatai mindig kötelező iránymutatást jelentenek a Fidesz politikusai számára. Menczer Tamás hétfőn a parlamentben már egyenesen arról beszélt, hogy