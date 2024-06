Vége: a KDNP nem tudja tovább tolerálni az Európai Néppártot

Az Európai Néppárt (EPP) az évek során balra tolódott, a KDNP már nem tud azonosulni a legnagyobb európai pártcsalád háborús doktrínájával, és „erkölcsi okokból nem tudja elfogadni Magyar Péter felvételét” az EPP-frakcióba - indokolta Hölvényi György, a KDNP egyszem európai képviselője egy brüsszeli sajtótájékoztatón, hogy miért hagyják ott a Néppártot.

A Fidesz formálisan önálló szövetségese azután is az EPP-frakció tagja maradt, hogy egy kifejezetten rájuk szabott módosítással 2021-ben gyakorlatilag elküldték a Néppártból a fideszes politikusokat. A pártcsaládot kereszténydemokrata pártok alapították a hetvenes években, és azóta is alapvetően jobboldali és konzervatív önmeghatározású pártok csatlakoztak hozzá. A néppárti a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben, tagjai érdemben tudják befolyásolni a döntéseket, és erős pozíciókat kaphatnak a szakbizottságokban.

A Fidesz újabban már arról beszél, hogy „a Néppárt egy baloldali párt, és sajnálatos módon erősen háborúpárti”. Pár napja azonban Hölvényi még azt mondta a Euronewsnak, hogy „a KDNP több mint 30 éve tagja az EPP-nek. Az, hogy a Tisza Pártból hét EP-képviselő idejön, nem okoz változást a tagságunkban”. Ugyanő korábban azzal indokolta a KDNP maradását, hogy sok barátjuk, harcostársuk és szövetségesük van a Néppártban, valakinek pedig a Fidesz kilépése óta is képviselnie kell a magyar érdekeket - de már akkor is belengette, hogy eljöhet az a pont, amikor már nem lesz maradásuk.

Erre a bejelentésre kedden került sor: miután Magyar Péter után Semjén Zsolt is tárgyalt Manfred Weberrel, az Európai Néppárt vezetőjével, bejelentette, hogy a KDNP távozik az EPP-ből, Weber pedig tudomásul vette a döntésüket.

Minderről Hölvényi György Brüsszelben most azt mondta, hogy a Fidesz távozása után a KDNP "nagy kompromisszumok árán együtt tudott működni a néppárttal, azonban mostanra egy olyan helyzet alakult ki, amilyet semmilyen szempontból sem lehetett tolerálni". Szerinte az EPP túllépett saját értékein, sodródott az árral: szerinte a néppárti frakción belül már nem lehet családügyekről vagy genderkérdésekről beszélni, és az utóbbi időben a béke szót sem lehetett kimondani.

"A baloldal a legkeményebb ideológiai alapú kompromisszumokat akar, és ezen az oltáron áldozta fel az EPP a kereszténydemokrata, konzervatív és adott esetben még a liberális jellegét is"

- jelentette ki Hölvényi.

photo_camera Hölvényi György az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban, 2019. július 16-án. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A KDNP EP-képviselője szerint most találni kell egy, a kereszténydemokrata értékekhez nagyon közel álló politikai csoportosulást, hogy a munka folytatódhasson. A Néppárton túli európai pártcsaládok között ez a leírás leginkább még az ECR-re passzolhat, de a legfrissebb hírek szerint több párt ellenállása miatt a Fideszt oda sem akarják felvenni. Ha így lesz, a Fidesz vagy továbbra is frakción kívül marad, vagy pedig a legradikákisabb pártcsoporthoz, az ID-hez csatlakozhatnak. Hölvényi szavai alapján elképzelhető, hogy a KDNP-s képviselő továbbra is másik frakcióban ül majd, mint fideszes társai, hogy így őrizzenek meg valamit legalább formálisan a magyar kormánypárt európai kapcsolataiból.