Nagyon sürgős a kormánynak a rákosrendezői mini-Dubaj, már szeptemberben átadnák a területet az arab fejlesztőnek

Csütörtökön Budapesten az Egyesült Arab Emírségek gazdasági miniszterével, Abdalláh bin Tuk ál-Marrival tárgyalt Szijjártó Péter. Rengeteg fontos, hasznos egyezményt írtak alá, derül ki a minisztérium közleményéből, például mezőgazdasági együttműködési megállapodásunk is van most már az Emírségekkel, de „az együttműködés szélességét demonstrálja, hogy emellett az űrkutatás területén is megállapodást írt alá a két ország, amely elősegíti majd a magyar űrhajósprogram nemzetköziesítését”, bármit is jelentsen ez.

Szijjártónak viszont volt egy érdemi bejelentése is: az, hogy a magyar kormány gőzerővel dolgozik a mini-Dubaj beruházás sikerén („zászlóshajó-projekt”, „új, modern, zöld, fenntartható városrész”), vagyis azon, hogy a rákosrendezői területet mielőbb átadják az arab fejlesztőnek. Ennek érdekében

„a terület rendezési és kármentesítési munkálataira vonatkozó közbeszerzési előkészítési munkák már zajlanak (...) Az a cél, hogy az idei esztendőben már szeptemberben át tudjuk adni a területet a fejlesztő számára fejlesztésre alkalmas állapotban”

– mondta Szijjártó. A parlament már április végén elfogadta a mini-Dubaj ügyét is magába foglaló törvényt, de a bérlőket már annál hamarabb elkezdték kiebrudalni onnan. Az egész beruházásról és az azzal kapcsolatos aggályokról forgattunk egy remek videót is még tavasszal, ezt ni:

