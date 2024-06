Nem találták Taylor Swift magánrepülőgépét a klímaaktivisták, ezért találomra két másikat festettek le

Csütörtökön klímaaktivisták próbálták meg lefesteni narancssárga festékkel Taylor Swift magánrepülőgépét, de mivel azt nem találták meg a VIP repülőtéren, ezért találomra két másikat festettek le - írja az Euronews.

Egy nappal azután, hogy narancssárga porral szórták be a Stonehenge szikláit, a brit környezetvédelmi aktivista csoport két tüntetője, a 28 éves Jennifer Kowalski és a 22 éves Cole Macdonald, csütörtök reggel betört a Stansted repülőtér VIP magánrepülőterére. A páros Taylor Swift repülőgépét próbálta megcélozni, mivel a popsztár a tervek szerint ezen a héten pénteken, szombaton és vasárnap lép fel a Wembley Stadionban, a világ körüli Eras turnéja keretében.

Macdonald szerint „két világban élünk: az egyikben, ahol a milliárdosok luxusban élnek, és mindenhova magánrepülőgépekkel tudnak elrepülni, a másikban, ahol számtalan millió emberre embertelen körülmények várnak.” Eközben szerinte azok akiknek ez a rendszer lehetővé teszi, hogy ezt a rendkívüli gazdagságot felhalmozzák, mindenki más kárára, tönkreteszik az emberi élet fenntartásához szükséges feltételeket és egy gyorsan gyorsuló, soha véget nem érő kegyetlen nyárba kényszerítenek mindenkit.

🚨 JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT'S LANDS



🔥 Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13's jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.



💸 Donate — https://t.co/UwALfVtRmU