Az elbocsátások után ismét dolgozókat venne fel az iváncsai akkumulátorgyár

Azok után, hogy múlt hónapban több száz külföldi munkavállalót küldött el az iváncsai akkumulátorgyárából a dél-koreai SK Innovation, most ismét toborzásba kezdtek a Világgazdaság információi szerint.

A lap azt feltételezi, hogy mivel az elbocsátásokat a megrendelések hiányával magyarázta a cég, ebben állhatott most be fordulat, ha új embereket akar felvenni a cég.

Péntek reggel ugyanis új bejegyzés jelent meg a „SK On Hungary Iváncsa toborzás” nevű Facebook-csoportban. A bejegyzés szerint júliusban folytatódnak az állástájékoztatók Dunaújvárosban, várnak mindenkit szeretettel július 3-án, 10-én, 17-én, 24-én és 31-én. Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy addig is lehet böngészni a honlapjukat és válogatni a nyitott pozícióik között, amelyből nagyjából kéttucatnyit (műszakvezető, mérnök, operátor, stb.) találni. Keresnek többek között műszakvezetőt, mérnököt és operátort is.

Hogy milyen juttatásokra lehet számítani, az nem derül ki a bejegyzésből, de a Világgazdaság szerint tavaly nyáron egy operátor bére bruttó 600 ezer forinttól indult, ami mellé ingyenes ebéd és munkába járás jár.