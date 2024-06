Lefújta a rendőrség a Tenerife területén eltűnt brit tinédzser keresését

Hiába kérték még szombaton az új önkéntesek csatlakozását a tenerifei hatóságok Jay Slater kereséséhez, vasárnap megerősítették, hogy a keresés véget ért - írja a Sky News. Azonban mint írták, a nyomozást továbbra is fenntartják.

photo_camera Hegyi mentők keresik Jay Slatert Tenerifén 2024. június 19-én. Fotó: James Manning/PA Images via Reuters Connect

2024. június 17-én hajnalban eltűnt Jay Slater, 19 éves angol kőműves tanonc Tenerifén. A Lancashire-ből származó fiatal srác egy spanyol zenei fesztiválon vett részt két barátjával, majd lekéste a szállása felé tartó buszt, és 11 órát gyalogolt, hogy hazaérjen. Ami viszont nem történt meg.

A polgárőrség szombaton még felhívást intézett önkéntesekhez, hogy segítsenek a keresésben Masca térségében - az utolsó ismert tartózkodási helyének közelében. Azonban két héttel az eltűnése után a hivatalos keresés véget ért, ugyanakkor a rendőrség nyitva tartja a nyomozást.

Slater utolsó ismert tartózkodási helye a sziget északi részén található Rural de Teno park volt - ami körülbelül 11 óra gyaloglásnyira van a szálláshelyétől. Ofelia Medina Hernandez elmondta, hogy június 17-én reggel 8 órakor beszélt a tinédzserrel, mondván, hogy 10 órakor indul a busz - de ő elindult gyalog, és azt mondta, hogy később elment mellette „gyorsan sétálva”.

Eközben Slater családja megosztott egy elmosódott képet, ami szerintük az eltűnt tinédzsert ábrázolja, és amit egy közeli városban rögzített a térfigyelő kamera, 10 órával azután, hogy először jelentették az eltűnését.

Eltűnése óta a közösségi médiában a pletykák mellett, különböző összeesküvés-elméletek is napvilágot láttak. Néhány közösségi médiakutató pedig még Tenerifére is elutazott, hogy megpróbálja megtalálni őt. Azonban nemrég Slater családja és barátai is arról beszéltek, hogy ez a mértékű internetes érdeklődés csak fokozza a szorongásaikat, valamint attól is tartanak, hogy az ügy körül kialakult „online zaj” még akár a nyomozást is akadályozhatja.