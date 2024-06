Már Magyarországon is terjedhet a FLIRT, az új covid-variáns

Itt a nyár, újabb covid-variáns terjedése indult be több helyen, erről Kemenesi Gábor virológus beszélt az RTL Híradójának.

A FLIRT nevű variánst az Egyesült Államokban azonosították még tavaly, de már Olaszországban is terjed, és Magyarországon is megjelenhetett a virológus szerint. A terjedést a nyári utazások és a nagyobb sportesemények is felgyorsíthatják, a szakértők attól tartanak, hogy a július végén kezdődő párizsi olimpia lehet majd az egyik gócpont.

A FLIRT-nél a szaglás és az ízlelés elvesztése nem jellemző, inkább légúti fertőzéses tünetek jelentkeznek, mint például láz, fejfájás és orrfolyás. Kemenesi azt javasolja, hogy az idősek és krónikus betegségben szenvedők vegyenek fel FFP-maszkot, ha zsúfolt helyekre mennek.