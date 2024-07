2010 óta 105 ezres népességcsökkenést okozott a kivándorlás

A statisztikai hivatal adatai pénteken közzétett végleges adatai alapján mi is megírtuk, hogy 2023-ban rekordra, és az előzetesen vártnál is magasabbra, 35 ezer fölé nőtt az országból kiköltözők száma. A Magyarországon született, innen korábban el-, majd ide visszaköltözők számával korrigált vándorlási egyenleg ugyan jelentősen csökkentette a külföldre költözésekből fakadó népességcsökkenést, de a mutató így is kedvezőtlen, a tendencia pedig néhány kegyelmi év után ismét romlani látszik.

Nézzük a nyers számokat: a 2010 óta eltelt 14 évben összesen 326 215 magyar költözött úgy külföldre, hogy megszüntette a magyar társadalombiztosítási jogviszonyát, és ugyanebben a 14 évben 221 126 magyarországi születésű magyar állampolgár költözött vissza Magyarországra úgy, hogy ismét tb-jogviszonyt létesített.

Az egyenleg mínusz 105 089 fő, ami nagyjából annyi, mintha 2010 óta elnéptelenedett volna Kecskemét.