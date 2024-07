Történelmi győzelmet aratott a Munkáspárt az exit poll szerint

(Cikkünk folyamatosan frissül)

Az exit poll szerint a várakozásoknak közel megfelelő, óriási győzelmet aratott a Munkáspárt az Egyesült Királyságban, körülbelül 410 mandátumot fognak szerezni a 650 képviselői helyből. A 14 éve kormányzó Konzervatív Párt ugyanakkor történelmi vereséget szenved: az exit poll szerint 131 mandátum néz ki nekik.

A szavazóhelyiségeket helyi idő szerint este tízkor (magyar idő szerint ez 11 óra) zárták, a BBC a következő percben hozta nyilvánosságra az elmúlt választásokon nagy pontosságú exit poll eredményeket. A szavazatszámlálás várhatóan éjjel háromra már jelentősen előrehalad, reggelre pedig meglesznek a közel végleges eredmények. Addigra kiderül, hogy mennyire pontosak a közvélemény-kutatói becslések.

link Forrás

A Munkáspárt úgy tér vissza nagyon erős többséggel, hogy az öt évvel ezelőtti választásokon még mélyponton voltak: 1935-ben szereztek olyan kevés képviselői helyet, mint 2019-ben. Azóta a párt balszárnyát képviselő Jeremy Corbyn helyett jött a centrista Keir Stramer, a konzervatívok pedig leamortizálták magukat, miközben egy sor miniszterelnököt fogyasztottak el: Boris Johnson után rövid időre a pillanatok alatt megbukó Liz Truss, majd Sunak következett.



Az már most biztosra vehető, hogy Nagy-Britannia következő miniszterelnökét Keir Starmernek hívják. A Munkáspártot 2020 óta vezető, Oxfordban végzett jogásznak az elmúlt hónapokban már csak arra kellett vigyáznia, hogy ne rontsa le pártja közel húsz százalékpontos előnyét.



photo_camera Keir Starmer, Munkáspárt, az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Kampánya ennek megfelelően óvatos volt, alapvetően kiszámíthatóságot és stabilitást ígért a konzervatívok kaotikus kormányzása után. Bár korábban még egy második Brexit-népszavazás gondolata sem állt távol tőle, most azonban már nem akarja belátható időtávban visszavinni Nagy-Britanniát az Európai Unióba, gazdaságilag pedig úgy ígéri a közszolgáltatások javítását, hogy pártja manifesztumából nem igazán derül ki, erre miből is lenne fedezet. A meghatározó adókban nem tervez emelést, inkább a gazdasági növekedésben bízik.

Ez tartalmilag szinte konzervatív program, bár a toryk így is azzal kampányoltak, hogy a Munkáspárt tönkreteszi majd a gazdaságot. Ezen túl azonban a toryk legfőbb ajánlata a választóknak lényegében az volt, hogy szavazzanak rájuk, hogy elkerüljék a Munkáspárt szupertöbbségét. Ez még úgysem sikerült, hogy több közvélemény-kutatás még a most jelzettnél nagyobb különbséget is lehetségesnek tartott.

Bár Rishi Sunak miniszterelnök még a választás előtti napokban is azt mondta mindenhol, hogy a csontjaiban érzi, a választás az előrejelzések ellenére még nem dőlt el, bármi lehet, nem történt meglepetés: nem tudták megállítani a süllyedést a 2010 óta hatalmon lévő konzervatívok. Az öt évvel ezelőtti, 2019-es választásokon a toryk 44 százalékot értek el országosan, ehhez képest a támogatottságuk mostanra lényegében megfeleződött.

photo_camera Rishi Sunak, Konzervatív Párt, bukott miniszterelnök és a felesége a szavazás előtt Fotó: OLI SCARFF/AFP

Nagy csapást jelentett számukra, hogy jobboldalról fajsúlyos kihívót kaptak: a populista Nigel Farage, miután annak idején a retorikájával sikerült belekényszerítenie a konzervatívokat a brexit politikai zsákutcájába, most a Reform Párttal vitt el nagyon sok szavazatot.



photo_camera Nigel Farage, Reform Párt Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

A Reformnak az exit poll szerint 13 képviselője lesz az aránytalan, kizárólag egyéni körzetekre épülő brit választási rendszerben, de ez számukra nagy siker, a korábbi előrejelzések csak egy-két képviselői hellyel számoltak. Ez elsősorban a Konzervatív Párt számára jelentett súlyos veszteséget, tőlük szipkáztak el sok szavazót. Farage várhatóan simán hozza a saját választókerületét is Észak-Angliában, először lesz képviselő.

Szintén nagy nyertes a Liberális Demokrata Párt. Nekik 2019-ben csak 11 mandátum jött össze, ehhez képest most 61-re számíthatnak, különösen Dél-Angliában erősek. Ed Davey a párt elnöke máris történelmi eredményről beszél, hiszen több helyet szereznek, mint bármelyik korábbi választáson az elmúlt évszázadban.

photo_camera Hackney, London, 2024 Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Relatív siker a Zöldeké, nekik két képviselőjük lesz várhatóan (valószínűleg Bristolban és Brightonban), gyengén szerepelt ugyanakkor a skót SNP, akik az eddigi 48 mandátumukból csak tízet tarthatnak meg várhatóan. Skóciában a Munkáspárt visz el sok körzetet az előzetes közvélemény-kutatások szerint.

Hogy mekkora is ez a várhatóan körülbelül 270-280 mandátumos munkáspárti többség a konzervatívokkal szemben, a korábbi választási eredményekből érzékelhető igazán: 1885 óta csak egy választás volt, amin ennél nagyobb fölényben lett volna valamelyik párt: az 1931-es, amikor a gazdasági világválság miatt össznemzeti komány alakult, ezért szinte nem is volt ellenfelük.