Orbánnak nem volt rá felhatalmazása, mégis az EU nevében tárgyalt Putyinnal

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor 2 és félórán át tárgyaltak pénteken, ezután az orosz vezető arról beszélt, hogy többek között az „ukrajnai konfliktus” elrendezéséről is beszéltek, ahol Orbán Viktor mesélt neki a kijevi útjáról. „Ami Oroszországot illeti, nyitottak vagyunk a politikai, diplomáciai tárgyalásokra, de a másik fél részéről azt halljuk, nincs akarat megoldani a konfliktust. Ennek az országnak a szponzorai pedig folytatják az ország kihasználását, és áldozatot csinálnak belőle” - mondta Ukrajnáról Putyin, aki szerint az ukrán vezetés azért nem akarja befejezni a, mert akkor vissza kellene vonni a hadi állapotot, ami után választásokat is kellene tartani. „A most hatalmon lévő ukrán vezetőknek nincs esélyük arra, hogy nyerjenek a választásokon.” Az orosz vezető szerint akkor lehetne leállítani a harcokat és elkezdeni a béketárgyalásokat, ha az ukrán hadsereg kivonulna Donyeckből, Luhanszkból, Herszonból és Zaporizzsjából. De vannak más feltételeik is, amik a további tárgyalásokon dőlhetnek el. Hangsúlyozta, hogy ezekről már korábban is beszélt.

Bár az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy Orbán Viktornak soros elnökként nincs felhatalmazása arra, hogy az EU nevében tárgyaljon, Putyinnak ez az üzenet láthatóan nem ment át. A sajtótájékoztatón azt mondta:



„Figyelembe véve, hogy Magyarország július 1-jétől átvette az Európai Unióban a soros elnökséget, Orbán Viktor miniszterelnök úrral megvitattuk Oroszország és az Európai Unió közötti kapcsolatok helyzetét is, amelyek most mélyponton vannak. Beszéltünk a jövőbeli biztonság architektúrájáéról is.” Az oroszok a párbeszéd helyreállításának kísérleteként tekintett arra, hogy Orbán Moszkvába utazott.

Az uniós vezetőket váratlanul érte Orbán moszkvai utazás. Emiatt az Európai Bizottság fontolóra veszi, hogy egyáltalán eljöjjenek-e a delegációjukkal Budapestre a soros elnökség alkalmából. Eric Mamer főszóvivő elmondta, hogy sem Orbán, sem a kormány többi tagja nem egyeztetett velük, és Orbán nem rendelkezik semmilyen felhatalmazással az EU részéről tárgyalásokat folytatni Vlagyimir Putyinnal. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke csütörtökön szintén azt mondta a moszkvai útról, hogy „az EU soros elnökségének nincs felhatalmazása arra, hogy az EU nevében tárgyalásokat folytasson Oroszországgal. Az Európai Tanács álláspontja egyértelmű: Oroszország az agresszor, Ukrajna az áldozat. Ukrajna nélkül nem lehet Ukrajnáról tárgyalni”.



Orbán Viktor szerint a megbeszélésnek az adta a különös jelentőségét, hogy háborús időkben találkoztak, amikor Európának nagy szüksége van a békére. „A magyar elnökség a következő fél évet, az akkor végzendő munkát békemissziónak tekinti.” Elmondta Putyinnak, hogy Európának békére van szüksége, és dialógus és diplomáciai csatornák nélkül nem lehet elérni a békét. „Mert a béke nem magától lesz, hanem meg kell teremteni, azért dolgozni kell. Ennek a módozatai tárgyaltam meg az elnök úrral. Azt akartam megtudni, hogy merre van a békéhez vezető legrövidebb út.” A miniszterelnök azt mondta, három kérdésben kérte ki Putyin véleményét:

Mit gondol a béketervekről és a béketárgyalási formátumról?

Mit gondol a tűzszünet és a béketárgyalás viszonyáról? Lehetséges-e hamarabb tűzszünet, mint béketárgyalás?

Hogyan nézne ki a háború utáni biztonsági rendszer?

Bár az orosz vezető válaszait nem kötötte a hallgatóság orrára, de azt mondta, hálás a nyílt és őszinte megbeszélésért. Orbán szerint mára alig maradtak olyanok, akik mindkét féllel tud beszélni, Magyarország pedig a nagyon kevesek egyike. Ezért járt a héten Kijevben és Moszkvában, ahol megtapasztalta, hogy az álláspontok nagyon messze állnak egymással, „de a dialógus és a párbeszéd helyreállításának tekintetében az első fontos lépést ma sikerült megtenni, és folytatni fogom ezt a munkát”.