A magyar kormánypropaganda orosz szakértőként hivatkozott arra az emberre, aki most azt írta: „Nem kell mentegetőzni a lebombázott gyerekkórház miatt”

„A háború kegyetlen törvénye nagyon egyszerű: az ilyen ellenségeket nem lehet embereknek tekinteni. Tisztában kell lennünk ezzel, még ha oly félelmetesen is hangzik: a másik oldalon nincsenek emberek. Egyetlen ember sincs. A mi rakétáink nem ölnek embereket. Ott nincsenek emberek.”

Néhány napja jelent meg ez a mondat Andrej Perla tollából a Cargrad nevű médiafelület internetes oldalán. Ez annyira erős állítás, hogy azóta ezzel az idézettel kezdődik a Cargrad tévét és médiakonglomerátumot ismertető angol nyelvű Wikipedia-oldal. Mindezt ugyanis a július 8-ai támadás kapcsán írta Perla. Ez volt az a támadás, amikor Kijevet, Krivij Rihet és több más ukrán várost súlyos rakétacsapások értek, a fővárosban találatot kapott az ország legnagyobb gyerekkórháza, az Ohmatdit is. Két felnőtt kórházi dolgozó azonnal meghalt, egy napokkal később, nagyjából ötvenen megsérültek, köztük számos gyerek is. Egész Ukrajnában a halálos áldozatok száma jelen állás szerint az ötvenet közelítette.

photo_camera Egy orvos és az önkéntes egítők a lerombolt kijevi gyerekkórház romjai előtt Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

Az orosz propaganda dezinformációkat terjeszt az esetről. Az orosz vezetéshez köthető oldalak olyanokat írnak, hogy amerikai légvédelmi rakéta csapódott be a gyerekkórházba, azt is rebesgették, hogy nem is ott történt a támadás, ahol felvételek bizonyítják a becsapódást, és azt is bedobták, hogy valójában katonai kórház működött ott. A Kreml hivatalosan is tagadja, hogy Oroszország hadereje indította volna a rakétát, ami a kórházat találta el. „Oroszország nem támad polgári célpontokat, a kijevi gyermekkórház közelében egy ukrán rakétaelhárító rakéta csapódott be” – mondta az esetről Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője.

És mit ír erről Andrej Perla?

„Az ellenséges propaganda ismét »orkoknak« nevez minket, és azt mondja, hogy Oroszországot mindenképpen le kell győzni, mert gyermekeket bombáz. A saját propagandánk azt fogja ismételni, hogy nem harcolunk gyerekekkel, és korábban sem tettük ezt, a Nyugat hazudik, ahogy hazudott Bucsa esetében és a gyermekek Oroszországba történő »deportálásáról« is. Őszintén szólva, a mi propagandánk úgy fog védekezni, mintha a Nyugatnak valóban joga lenne minket megítélni.”

Kicsivel később így fogalmaz: „nem kell mentegetőznünk a gyermekkórház találata miatt. Azt kell mondani: akarják, hogy ez véget érjen? Adják meg magukat. Kapituláljanak. És akkor talán megkíméljük őket.”

Andrej Perlát a szövege miatt most sok helyen nácinak nevezik. A fehérorosz Nexta „nyilvánvalóan náci” szövegként ismerteti az írást.

Ugyanezt a Perlát a magyar kormánysajtó „politikai elemzőként”, „szakértőként” szemlézte a támadás előtt három nappal, amikor arról írt, hogy szerinte fordulópontot jelent Orbán Viktor moszkvai „békemissziója”. A rakétacsapás napján több magyar kormánypropaganda-oldal is nagyobb hangsúlyt fektetett az esetleges kérdésekre, mint arra, hogy mindez azért történt, mert az orosz hadsereg megtámadta Ukrajnát.

Ahogy a Lakmusz is ismertette a kormánymédiában terjesztett dezinformációk példáit, a köztévében Horváth Tamás, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője miután levezette, miért tartja „kizártnak”, hogy Oroszország szándékosan támadta volna a kijevi gyermekkórházat, egyenesen a támadás megrendezettségéről kezdett értekezni: „Nem tudjuk, ezek a felvételek mennyire megrendezettek, és hogy a NATO-csúcs előtt az ukránoknak az álláspontját igyekeznek megalapozni ezzel” – fogalmazott a műsorban. Bayer Zsolt pedig „Mi a rossebért támadott volna meg Moszkva egy kijevi gyerekkórházat?” alcímmel jegyzett ún. véleménycikket, amiben hasonló fejtegetést vezet le a tőle megszokott stílusban.

Ezekről írta tehát Perla azt, hogy nincs szükség magyarázkodásra, cikkének már a címe is világosan fogalmaz: „Gyermekkórház Kijevben – nem véletlen. Ideje ezt elismerni és nem félni!”



A Cargrad az egyik legnyomasztóbb putyinista propagandaoldal. Vannak írásaik, amelyek alapján egyszerű idiótáknak tűnhetnek, ilyen volt, amikor arról írtak, hogy Nagy-Britanniában akkora az élelmiszerhiány, hogy az ország a kannibalizmus határára került. Más esetekben nyilvánvaló, hogy nem néhány őrültről, hanem az orosz diktatúra egyik fontos eszközéről van szó. Már 2017-ben azok között az oldalak között volt, amelyeken gyanúsan orosz titkosszolgálati információk „szivárogtak” ki. Ebben az időben a médiakonglomerátum főszerkesztője a szuperputyinista, az új orosz rend zavaros vezérideológusa, Alekszandr Dugin volt. A tulajdonos Konsztantin Malofejev, egy alsóbbrendű oligarcha, aki vallásosságával tűnik ki a többi orosz mágnás közül.

photo_camera Konsztantin Malofejev Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Ő volt amúgy az egyik fő finanszírozója a a Családok Világkongresszusa (World Congress of Families) nevű látszatrendezvénynek, melynek budapesti, 2017. májusi megrendezését a magyar kormány is támogatta. A Cargradot a Youtube évekkel ezelőtt letiltotta a gyűlöletbeszéd-áradat miatt, és idén év elején az első orosz médiatermékek között volt, amelyeket uniós szinten is szankcionáltak. Az ilyen oldalak büntetésével tekinti egyenrangúnak a 444 kitiltását Oroszországból a putyini vezetés.