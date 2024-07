A rabból katona, a katonából rab: a kontraszelektált rendszer kiskirályai folyamatosan újratermelődnek

A cikk első felében szerzőnk bemutatta, hogy hiába a politika által erőltetett tobozókampány, és a leszerelés gyakorlatilag megtiltása, a Honvédség egy sor ok miatt morális és szakmai válságban van.

A „lefelé tapos, felfelé nyal" mentalitás elburjánzása kiskirályi rendszert hozott létre a honvédségen belül.

Az új kormányrendelet szerint a katonák bérét a saját parancsnokuk sávosan lefelé és felfelé is változtathatja, ami tovább erősíti a meglévő függőségi viszonyt beosztott és elöljáró között.

Mint minden haderőben, a Magyar Honvédségben is vannak emberileg és szakmailag is kiváló vezetők, ennek ellentétje azonban jóval gyakoribb.

Mély belső problémák sújtják a honvédséget, és bár ezek minden bizonnyal megoldhatók, az utolsó utáni pillanatban járunk.

A szerző saját érintettsége miatt névvel nem tudta vállalni a cikket.

Július 1-jén a Honvédek jogállásáról szóló törvény (Hjt.) helyett életbe lépett a Honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet (Hjkr.). Ez alapvetően befolyásolja a katonák helyzetét, és egy jelentős háborúval a szomszédunkban a köz érdeklődésére jogosan számot tartó kérdés lehet.

Nem csak a „Gyúúúrcsány meg a zÓóbáán” a hibás

Az előző cikkben bemutatott leharcolt mentális állapot a kisebbik probléma a honvédségben. A Magyar Honvédség (és előtte a Magyar Néphadsereg) 1985-2018 közötti időszakban végig egy lefelé gyűrűző spirálban volt. Szinte folyamatosan szűntek meg alakulatok, komplett országrészekből tűnt el a haderő, teljes fegyvernemek szűntek meg. A haderő zsugorodása végül 2007-ben megállt, de az így eltöltött bő 20 év kitörölhetetlen nyomott hagyott.

Az előző bekezdésben leírt Magyar Honvédségben három okból maradt bent valaki: vagy megkerülhetetlenül profi volt, vagy a megfelelő hátsót nyalta (ha kell, ügyesen váltogatva), vagy pedig a vakszerencsének köszönhetően. Mindenki eldöntheti, hogy saját véleménye szerint melyik esetből volt több.

photo_camera Orbán Viktor az önkéntes katonai szolgálatot vállalók eskütétele, valamint a Lynx KF41 harcjármûvek átadása alkalmából tartott ünnepségen, a Petõfi Sándor Laktanyában, 2022-ben. A kormányfõ mögött Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség akkori parancsnoka és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Egy ilyen rendszerben a „lefelé tapos, felfelé nyal” mentalitás vált uralkodóvá: mindig minden esetben a parancsnoknak kell a legokosabbnak lennie, az alárendeltek pedig nem mernek kritizálni. A parancsnokok egy kontraszelektált rendszer eredményeképp kerülnek a helyükre. A silány parancsnokok kiskirálykodása által okozott problémák az elmúlt évekig is egészen sokszínűek voltak, négy példával szemléltetjük mindezt:

Egy meg nem nevezett alakulat parancsnoka például a teljes, az aktuális szabályzatnak megfelelő kiképzési rendszert kidobta az ablakon és az egész zászlóaljat úgy kezdte el kiképezni, ahogy ő azt régen egy amerikai rajparancsnoki tanfolyamon tanulta. A katonákat iszonyatos pluszterhelésnek tette ki, miközben a szokásos elfoglaltságaik is megmaradtak. Amikor a vezérkari főnököt leváltották, ez a parancsnok is el lett mozdítva, az állomány pedig ott maradt a feladatok sokasága között, visszakapta egy régebbi parancsnokát, aki az előzőtől eltérő, de ugyanolyan kemény kiképzési programot kezdett el. Amikor az alakulat létszáma kritikus szintre csökkent (már a NATO-nak felajánlott feladatot is alig tudták végrehajtani), akkor egy harmadik, még régebbi parancsnokot helyeztek az alakulat élére, aki megpróbálja a romokat összekaparni.

Egy másik eset: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) zajló tisztképzés kiszolgálására kijelölt lőteret az adott lőtér „gazdája” (egy másik alakulat parancsnoka) azonos időszakban vette igénybe. A két lőgyakorlat nem fért el a lőtéren, és amikor az NKE oktatója az év elején aláírt vezérkar-főnöki parancsra hivatkozott, akkor a másik parancsnok „ja, én utálom az egyetemet”-felkiáltással, lezártnak tekintette az ügyet. A tisztképzésért felelős vezető később annyit el tudott érni, hogy lőgyakorlatot később pótolták.

A harmadik példa. A tisztképzés egyik szakirányának hallgatói több, fontos tantárgyat nem teljesítettek, így lényegében a kirúgás fenyegette őket. A hallgatók panaszt tettek az oktatóikra azok állományilletékes parancsnokánál, hogy az oktatóik igazságtalanul és durván bántak velük. Ez a parancsnok mérlegelte a helyzetet és rossz döntést hozott, a panaszt tevő hallgatókat utasította, hogy ha valóban gondjuk van, akkor tegyenek írásban szolgálati panaszt. A minden hájjal megkent hallgatók így is tettek, aminek hatására az oktatók és parancsnokaik kényszerhelyzetbe kerültek. Az írásos panaszt ki kellett vizsgálni, a bepanaszolt oktatókat fel kellett menteni. Mindennek hatására az adott szakon a szakmai órák oktatása lényegében megszűnt, ami érthetően zavarta a többi, addig jól teljesítő hallgatót. Ők is írásban fordultak a parancsnokaikhoz a helyzet rendezése érdekében, azonban erre válaszul őket érte retorzió az elöljáró akaratával való szembeszegülés miatt. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a pár éve még 6-7-szeres túljelentkezést élvező tisztképző intézmény az elmúlt pár évben még pótfelvételivel is alig tudja felölteni a kívánt létszámot.

Az utolsó példa egy másik meg nem nevezett alakulatnál történt. Az alakulathoz nagy számban érkezett az új haditechnika, és a katonai tanintézetek oktatói és hallgatói jogosan voltak kíváncsiak rá. Az adott alakulat parancsnoka a tanintézetek első megkeresésére az „eszetekbe ne jusson az én eszközeim közelébe jönni” felkiáltással válaszolt. Csak később, politikai szintről érkező nyomásra vált együttműködőbbé.