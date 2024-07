A Trump elleni merénylet nem várt hatással volt egy kínai cégre

A napi 10 százalékos limitet meghaladó mértékben nőtt egy kínai cég, a nemzetközi piacokon Wisesoft Co. néven ismert szoftvergyártó árfolyama hétfőn a sencseni tőzsdén.

A kiugró árfolyam-erősödés mögött egyetlen ok van: a társaság neve kínai nyelven 川大智胜, amit pinyin átírásban Csuan Ta Cse Seng, nemzetközi átírásban Chuan Da Zhi Sheng alakra fordítunk. Márpedig ez mandarin nyelven úgy hangzik, hogy „Trump nagyot nyer” – írja a Blooomberg (kis érdekesség: a Google Translate szerint magyarul „Szecsuán Egyetem túljár az eszén”, a DeepL szerint „Szecsuáni Egyetem bölcsessége” a fordítás).

A Bloomberg hozzáteszi: az emelkedés a dollár emelkedésével és a kincstári határidős ügyletek esésével járt, mivel a kereskedők számba vették Trump novemberi győzelmének valószínűségét a hétvégi lövöldözős incidens után. A részvények a múlt hónap végén szintén határértéket emelkedtek, amikor Joe Biden elnök meginogni látszott a Trumppal folytatott szóváltásukban az első televíziós vitájukban.

photo_camera A Wisesoft, más néven 川大智胜 árfolyamváltozása



A kínai tőzsdén továbbra is nagyon jelentős az egyéni befektetők aránya, akikre jellemző az ilyen homofónokon, nyelvi hasonlóságokon alapuló spekulatív kereskedés. A Wisesoft részvényeinek árfolyama már Trump 2016-os választási győzelme után is megugrott, míg a másik kínai cég, a Yunnan Xiyi Industrial Co., ami mandarinul úgy hangzik, mint „Hillary néni”, 10 százalékot zuhant. Az Aucma Co. mandarin neve Ao Ke Ma, ami hasonlít Barack Obama nevéhez, 2008-ban Obama győzelme után szintén kilőtt a tőzsdén, idézi fel a lap.