A kisgyereket felrúgó karateedző előbb lemondott a pozícióiról és bocsánatot kért, majd mégis törölte az erről szóló írásokat

„Amit tettem minden szempontból elfogadhatatlan, szembe megy mindazzal amit az elmúlt 35 évben képviseltem, tanítottam és életemmel megjelenítettem. Ez nem hiba, hanem létrontás" – ezt írta egy közleményben a jászberényi Yakuzák Se karateklub vezetője. Ő az, aki úgy felrúgott egy kisgyereket a szolnoki kalandparkban, hogy a fiú megpördült és a fejére esett. A jelenetet a többi gyerek is végignézte. A rúgás után ráadásul a férfi otthagyja a földön összekuporodó gyereket. Mindezt a kalandpark kamerája is rögzítette, ők azok, akik feljelentést is tettek az eset miatt és nyilvánosságra hozták a megdöbbentő videót:

Szerdán több újság, a helyi Szol24 és a Blikk szerint is közzétett az elkövető egy közleményt a saját sportegyesülete honlapján és az ahhoz tartozó facebook-oldalon is. Ebben a fentieken túl ilyeneket írt:

„Mindent megteszek, hogy az igazságszolgáltatás munkáját támogassam és csak remélni tudom, hogy nem okoztam lelki sérülést a kisfiúnak, akitől a helyszínen bocsánatot kértem és minden tettemmel igyekeztem jóvá tenni a jóvátehetetlent.”

„Ezúton kérek bocsánatot a szülőktől is, melyet nem remélek.”

„A különféle szervezetekből és az egyesületből lemondok minden tisztségemről és pozíciókról, hiszen méltatlanná váltam azok betöltésére. Fenti közlemény után kérem a családom és kollégáim kíméljék meg a méltatlan támadásoktól, személy szerint én vállalom a felelősséget, a sajtónak nem kívánok nyilatkozni.”

Csakhogy mostanra a sportegyesület honlapján hibaüzenet fogadja a látogatót a közlemény linkjére kattintva, a Yakuzák SE-hez tartozó Y Media nevű Facebook-oldalt pedig a magyarázkodó poszttal együtt egyszerűen törölték.

A férfi önéletrajza szerint negyven éve foglalkozik ún. kyokushin karatéval, ennek a sportágnak a szövetségi kapitánya is volt elmondása szerint. A Szol24 arra is emlékeztet, hogy 2020-ban “Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” Életműdíjjal tüntették ki a férfit. A díjakat dr. Novák Katalin adta át, aki akkor még család- és ifjúságügyért felelős államtitkár volt.