Sehogy sem akar összejönni a Rác fürdő felújítása

Eredménytelenül zárult a Tabánnál álló Rác fürdő felújítására kiírt meghívásos közbeszerzési eljárás, valószínűleg a túl drága ajánlatok miatt, írja a Népszava. Ráadásul a mellette álló hotel sem kellett senkinek.

A Fővárosi Közgyűlés tavaly szeptemberben hagyta jóvá a felújítási tervet. A fővárosi tulajdonú Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) tavaly novemberben meghívásos közbeszerzési eljárást indított – eredménytelenül. A fővárosi fürdőtársaság a lap kérdésére azt mondta hogy „a beruházás forrásigényét figyelembe véve a folytatáshoz a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges”.

photo_camera A bezárt Rác fürdõ és hotel épülete a Tabánban 2020-ban. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Tavaly szeptemberben még úgy gondolták, hogy saját forrásból is menni fog, és a tervezők által becsült 5,5 milliárdos kivitelezői költséget 4,63 milliárdra faragták le. A tender kiírásakor 2025 tavaszi nyitásban bíztak. Most azonban úgy látszik, már arra is hónapokat kell várni, hogy az új Fővárosi Közgyűlés megkezdje a munkáját, és döntsön a folytatásról.

A fürdő felújítása öt kormányzati és három főpolgármesteri ciklus óta húzódik. Hasonlóan a szomszédos Rác Hotelhez, amelyről a BGYH tavaly közölte, hogy nincs pénzük a felújításra, és amúgy sem szeretnék üzemeltetni az intézményt. A hotelre két pályázatot is kiírtak: egy bérbeadásit és egy értékesítésit. A tenderekre egy ajánlat sem érkezett, pedig közben csökkentettek is az áron.