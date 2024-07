Világszerte okoz leállásokat egy informatikai hiba, a légi közlekedés is megbénult több helyen

Cikkünk frissül.

Az Egyesült Államokban, Angliában, Németországban és Ausztráliában is komoly problémát okoz egy informatikai hiba, amely több szektort is érint.

A világszerte érzékelt leállások és hibák oka eleinte nem volt világos, az érintettek közül többen a Microsoft operációs rendszerének frissítését gyanúsították, miután windowsos gépeken világszerte kékképernyős hibákat észleltek. „Vizsgáljuk a problémát, amely hatással van a Microsoft különböző alkalmazásaira” - nyilatkozta a cég X-en.

Későbbi beszámolók szerint a Crowdstrike nevű cég antivirus programjának frissítése akadt össze a Windows operációs rendszerekkel, és ez okozza a kék képernyős hibákat világszerte. A vírusirtót több nagyvállalat is használja, ezért lehet ilyen kiterjedt a meghibásodás.

A londoni tőzsde és egyes helyi vasúthálozatok is fennakadásokat érzékeltek, de az egészségügyi rendszer által használt rendszerben is jelentkeztek problémák, a beszámolók szerint nem lehet hozzáférni a betegek adataihoz. A brit Sky News sem tudta élőben adni műsorait péntek reggel a probléma miatt.

Ausztráliában nem működtek a fizetési rendszerek, leálltak a tévéközvetítések és nem közlekedtek a repülőjáratok. Ausztráliához hasonló a helyzet Új-Zélandon is: Új-Zélandon a bankok és a légitársaságok egyaránt érintettek.



A járatok továbbra is közlekednek, de hosszú sorok alakultak ki a londoni Stansted repülőtéren és az edinburghi reptéren is voltak fennakadások. Az európai Ryanair légitársaság szintén hibákat észlelt a hálózatában. Az amszterdami Schiphol repülőtér is üzemzavarok okozta késésekről számolt be.

Az amerikai légitársaságok teljes leállást rendelnek el minden járatra. A jelenleg a levegőben lévő gépek továbbra is közlekednek, de más járatok egyelőre nem szállhatnak fel. Berlinben is hasonló a helyzet, probléma van a becsekkolásokkal, a hiba tehát Németországot is érinti. Japánban több légitársaság is jelezte, hogy problémát észlelt a rendszerében. Az Egyesült Államokbeli Alaszkában a 911-es segélyhívó nem elérhető.