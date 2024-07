Pornót keresett utoljára Trump merénylője

A korábbi hírekkel ellentétben csak mostanra sikerült teljesen feltörni Thomas Crooks, a Trump elleni merénylet elkövetőjének telefonját - ez a pittsburghi rendőrségnek nem sikerült, végül az FBI központjában birkóztak meg a feladattal.

Sajtószivárogtatások szerint a 20 éves merénylő utoljára a szüleivel sms-ezett, azt szerették volna megtudni tőle, hogy hol van, és mégis hova vitte otthonról a családi félautomata karabélyt. A szülők azt gondolták, hogy biztos a lőtérre ment gyakorolni, de aggódhattak, mert a fiú életének utolsó óráiban egy sor sms-t váltottak a nem hivatalos rendőrségi források szerint.

Most azt mondják, Crooks utoljára pornót keresett a neten. Korábban arról szóltak a hírek, hogy Trumpra és Joe Bidenre is rákeresett, a CNN pedig azt írta pénteken, hogy a 20 éves elkövető információkat próbált találni Ethan Crumbley-ról, arról az iskolai lövöldözőről, aki 2021-ben négy diákot ölt meg egy michigani középiskolában. Eszerint kifejezetten arról is keresett információkat, hogy Crumbley szüleit mivel vádolták meg.

photo_camera Thomas Matthew Crooks Fotó: HANDOUT/AFP

A rendőrség még Crooks laptopját és további informatikai eszközeit is átvizsgálja. Továbbra is elég homályos, hogy miért akarta megölni Donald Trumpot egy szüleivel élő fiatal ápoló, aki korábban nem különösebben mutatott politikai érdeklődést, és mentális rendellenességről sem lehetett nála tudni.

A merényletben a republikánus elnökjelölt végül csak a fülén sérült meg, de egy golyó megölt egy tűzoltóparancsnokot, ketten pedig súlyosan megsebesültek. Crooks-t a mesterlövészek lőtték le, a helyszínen meghalt.



(The Daily Beast)