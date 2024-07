Júliustól átvilágítás nélkül jöhetnek orosz és belarusz vendégmunkások Magyarországra

Tágra nyitotta a schengeni nemzetbiztonsági kaput a magyar kormány, júliustól is Nemzeti Kártyával jöhetnek az orosz és belarusz vendégmunkások az országba, írja a Forbes.

Magyarországon többféle jogcímen vállalhatnak munkát nem EU-s állampolgárok, általában vagy tartózkodási engedélyt, vagy Nemzeti Kártyát igényelnek. Ez nem új rendszer, korábban is érkeztek Nemzeti Kártyával ukrán és szerb vendégmunkások,

de július 8-a óta összesen nyolc országból, köztük Oroszországól és Belaruszból is igényelhető ez a munkavállalási forma.

A két státusz között több különbség is van, de a két fő, hogy a Nemzeti Kártya esetében nem kell benyújtani munkaerőigényről szóló igazolást, és családegyesítésre is van lehetőség.

Az oroszok beutazásának megkönnyítésére a lap szerint egyetlen lehetséges magyarázat látszik, ez a Paks II beruházás, a mintegy egymilliárd forintból épült foktői munkásszállás és a további 4000 főt befogadni képes, jelenleg építési fázisban lévő paksi munkásszállás legalábbis erre enged következtetni.

Ugyanakkor a Forbes arról is ír, hogy a Nemzeti Kártya feltételeit a Nemzetközi Beruházási Bank - orosz kémbank - szankcionálása miatt hozhatta a magyar kormány. A bankot tavaly helyezte tiltólistára az Egyesült Államok. A bank tökéletes kiskapu volt, egy 2019-ben elfogadott törvény értelmében teljes diplomáciai mentességet kapott Magyarországon a magyar hatóságok ellenőrzései alól, továbbá adó- és járulékmentességet, a dolgozóik és vendégeik pedig szabad utat az ország területére.

„Amikor az amerikaiak szankcionálták a Nemzetközi Beruházási Bankot, akkor ez a kiskapu is megszűnt. Nem azonnal, de megszűnt. Most ezzel a Nemzeti Kártyával, hacsak nincs a jogszabályba beépítve valami ezt kizáró fék, akkor egy nagyon hasonló dolog történhet: nagy számban jöhetnek be oroszok újra anélkül, hogy ez célhoz vagy magyarázathoz lenne kötve” – mondta Rácz András Oroszország-szakértő a lapnak, hozzátéve, hogy komoly nemzetbiztonsági kockázatot lát az ügyben.