Kreml: „Gyakorlati szempontból nyitottak vagyunk a tárgyalásra”

„Oroszország általában nyitott a tárgyalásra” – először mondott ilyesmit Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője most csütörtökön, amikor megkérdezték tőle, hogy Oroszország készen áll-e tárgyalásokra Ukrajnával úgy is, ha Zelenszkij az elnök. Utóbbi azért fontos kérdés, mert Vlagyimir Putyin többször is kifejezte, hogy nem tartja legitimnek Ukrajna elnökét. A kremlinológia szerint enyhülésnek számító megjegyzés Peszkovtól ezért nem ért véget a tárgyalás szándékának kifejezésénél. „Először is meg kell értenünk, mennyire kész a tárgyalásra az ukrán fél, és milyen felhatalmazása van erre az ukrán félnek a tartótisztjeitől” – tette hozzá.

photo_camera Peszkov és Putyin. Fotó: VYACHESLAV OSELEDKO/AFP

Az orosz álláspont szerint ötéves hivatali ideje májusban lejárt, és választásokat kellett volna kiírnia. Zelenszkijt pedig Moszkva az Egyesült Államok bábjának tartja. „A kérdés nem könnyű. Jogi szempontból ez a probléma napirenden van, de gyakorlati szempontból nyitottak vagyunk a céljaink elérésére tárgyalások útján. Tehát itt különböző lehetőségek is lehetségesek” – mondta Peszkov a lehetséges tárgyalásokról.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerdán, kínai látogatása során azt mondta, hogy Kijev kész tárgyalásokra Oroszországgal, amennyiben Ukrajna szuverenitása és területi integritása teljes mértékben tiszteletben van tartva, bár szerinte Ukrajna eddig nem látott jelet erre.

(Reuters)