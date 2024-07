Elfogták El Mayót, a világ egyik legismertebb drogbáróját

Letartóztatták Ismael „El Mayo” Zambada mexikói drogbárót, vele együtt pedig elfogták Joaquin „El Chapo” Guzmán fiát is a texasi El Pasóban – írja a Reuters.

A 76 éves Zambada és El Chapo (a Köpcös) együtt alapította a Sinaloa-kartellt. El Chapót 2017-ben adták ki az Egyesült Államoknak, most életfogytiglani börtönbüntetését tölti egy szigorúan őrzött börtönben.



Zambada és El Chapo fia, Joaquin Guzman Lopez most az Egyesült Államokban áll majd bíróság elé, amiért iszonyatos mennyiségben juttattak az Egyesült Államokban drogot, köztük fentanilt is, ami a 18 és 45 év közötti amerikaiak körében már vezető halálozási ok.

Zambadát és Guzmán Lopezt akkor vették őrizetbe, amikor egy magángéppel leszálltak El Paso térségében. (Reuters)