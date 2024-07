Magyarország az új vízumrendszerrel kinyitja Schengen kapuit az orosz kémek előtt

Komoly kockázatot jelent, hogy Magyarország a napokban enyhítette az oroszokkal szembeni vízumkorlátozásokat, a lépés kinyitja az Európai Unió ajtaját az orosz kémek előtt - figyelmeztet Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke. Weber emiatt levélben fordult Charles Michelhez, az Európai Tanács elnökéhez, és sürgős ellenintézkedéseket követelt az EU vezetőitől. A levélben, melyet a Financial Times is látott, azt kéri, hogy az ET vegye fel a kérdést a következő vezetői csúcstalálkozójára.

Magyarország júliustól kibővítette a Nemzeti Kártyával magyarországi munkavállalásra jogosultak körét. Korábban főleg szerb és ukrajnai vendégmunkások dolgozhattak ezzel a kártyával Magyarországon, mostantól azonban néhány újabb balkáni ország mellett már Oroszországból és Belaruszból is igényelhető ez a munkavállalási forma. Ehhez nem kell benyújtani konkrét munkaerőigényről szóló igazolást sem, így várhatóan könnyebb lesz azt megszerezni.

Rácz András ebben komoly nemzetbiztonsági kockázatot lát. Az Oroszország-szakértő szerint a korábban a szankciók miatt kitett, orosz érdekeltségű Nemzetközi Beruházási Bankhoz hasonló kiskapu jöhet létre, amin keresztül újra nagy számban jöhetnek be oroszok anélkül, hogy ez célhoz vagy magyarázathoz lenne kötve. Ha már bent vannak, ez belépést jelent számukra az egész schengeni övezetbe.

Bár a magyar kormány részben Paks 2 munkaerőigényére hivatkozik, Manfred Weber szerint megkérdőjelezhető egy új bevándorlási rendszer szükségessége Magyarországon. A Néppárt elnöke is arra figyelmeztetett, hogy az új lehetőség komoly kiskapukat teremthet a kémtevékenységek számára.

Levelében Weber felszólítja az EU vezetőit, hogy a legszigorúbb intézkedéseket hozzák a schengeni övezet integritásának azonnali védelmére, és akadályozzák meg a tagállamokat abban, hogy a jövőben a magyar kormányéhoz hasonló kezdeményezéseket tegyenek.