Így nehéz lesz az olimpiának megszólítani a Z generációt

Laura Collett brit versenyző olimpiai rekordot állította fel díjlovaglásban az eventing versenyszám első napján. Mivel sajnos pont az ő számáról lemaradtam, szerettem volna visszanézni a történelmi lovaglást, de bárhogy kerestem, sehol se találtam: se a Youtube-on, se az MTVA honlapján, se az Eurosporton, se a MAX-on, de még a közösségi médiában se, ugyanis maga a versenyző is csak képet posztolt arról, amikor kihirdették a pontszámát és örömében a lova nyakába borult.

A 28 év után első magyarként induló párossal, Kaizinger Balázssal és lovával, Herkulessel, ugyanígy jártam. Bár a magyar lovas oldalak sorra osztják a képeket arról, hogy mekkora dolog, hogy bár nem túl jól szerepeltünk, de ennyi év után kijutottunk az olimpiára, sehol nincs egy videó arról, hogy a magyar versenyző mit produkált. Ez pedig nemcsak a lovas sportnál - ami viszonylag kevés érdeklődésre tart számot - van így, de más, népszerű sportoknál sem lehet az interneten visszanézni az egyes versenyszámokat. A MAX-on ugyan meg lehet tekinteni teljes versenyeket, de ezek 3-4 órás etapok, amin belül nem kis feladat megtalálni az általunk érdekelt sportoló futamát.

Miért van így?

Az, hogy a világ legfontosabb sporteseménye zajlik és az interneten sehol se lehet erről videókat találni (azt a néhány „kiemelést” kivéve, amit a csatornák maguk végeznek), természetesen egyáltalán nem véletlenül van így. Hogy mi és mi nem jelenhet meg az olimpiáról az Olimpiai Bizottság (NOB) szabályozza, méghozzá nagyon szigorúan.

Az olimpia közvetítésének a joga (sok másik nagy sporteseményhez hasonlóan) óriási biznisz, amiért nemcsak a tévétársaságok fizetnek rengeteg pénzt a bizottságnak, de a tévétársaságoknak is fizetnek mások, hogy például a szünetekben az ő hirdetéseik fussanak. Az Olimpiai Bizottság országonként adja el a jogokat, ezzel bődületes összegeket keresve. Az Eurosport, ami Európában megszerezte a közvetítés jogát, 1,3 milliárd dollárt fizetett és ezért a pénzért nem is csak egy olimpiát kap, hanem 2018 és 2024 között ők közvetíthetnek minden olimpiát. Magyarországon nemcsak az Eurosportnak, de az MTVA-nak is van közvetítési joga, amit a Magyar Hang cikke szerint 6,7 milliárd forintnak megfelelő euróért vettek meg a 2026-tól 2032-ig tartó időszakra.

Mint írják az MTVA az európai közszolgálati televíziókat összefogó szervezet – vagyis az EBU – és a Warner Bros. Discovery közös pályázatának volt szereplője, és a Nemzetközi Olimpiai Szövetség (NOB) ezt a pályázatot hirdette ki győztesnek Európában. Az MTVA az EBU-val szerződött a sportközvetítési jogra. Ugyanakkor a jog nem exkluzív, hiszen a Warner Bros. Discovery az Eurosport tulajdonosa, így annak csatornáin is láthatók a versenyek.

Az Eurosporttal ellentétben, az MTVA viszont nem birtokol digitális jogokat, tehát a felvételeket még ők maguk sem oszthatják meg mondjuk a közösségi médiában. Velük szemben az Eurosport viszont igen, az már más kérdés, hogy ők is csak általában nagy érdeklődésre számot tartó versenyszámokat - például Simon Biles gyakorlatát - osztják meg külön.

Mivel azonban az olimpián nem 4-5 verseny megy egyszerre, hanem ennél általában több, Magyarországon az MTVA még az Eurosport csatornáival együtt sem tudja lefedni teljesen a közvetítést. Így fordulhatott elő az, hogy az engem érdeklő lovastusát se az Eurosport tévés és online csatornáin, sem az MTVA csatornáin nem tudtam követni, noha volt magyar induló is. Ott van viszont a szintén Warner Bros. Discovery-hez tartozó MAX streaming szolgáltató, ami az idei olimpia nagy újítása.

A MAX-on sportra leszűrve lehet keresni a minket érdeklő tartalmat, látjuk azt is, mi megy éppen élőben, de vissza is lehet nézni teljes versenyeket. Van egy úgynevezett highlights (összefoglalók) mező is, viszont ezzel is az a baj, hogy a szerkesztők döntik el, melyik versenyszámokat emelik ki és mutatják meg a nézőknek, nem pedig a néző kereshet rá az őt érdeklő sportolókra.

A Z generáció a Tiktokon akarja nézni az olimpiát