Pintér Sándortól vár magyarázatot az unió belügyi biztosa arra, hogy miért könnyítettük az oroszok beutazását

Levelet küldött az Európai Bizottság belügyi biztosa Pintér Sándornak – írja a 24.hu. Ylva Johansson arra vár magyarázatot a magyar belügyminisztertől, hogy a Nemzeti kártya nevű rendszer kibővítése mennyire biztonságos és mi az akadálya annak, hogy orosz kémek belépőkapuja legyen az unió területére. A biztos azt is világossá teszi a levelében, hogyha a Bizottság úgy ítéli, hogy a beutazás és munkavállalás rendszerének magyar kibővítését rizikósnak ítélik, akkor cselekedni fognak majd ezzel szemben.

Magyarországon többféle jogcímen vállalhatnak munkát nem EU-s állampolgárok, általában vagy tartózkodási engedélyt, vagy Nemzeti Kártyát igényelnek. Ez nem új rendszer, korábban is érkeztek Nemzeti Kártyával ukrán és szerb vendégmunkások,

de július 8-a óta összesen nyolc országból, köztük Oroszországól és Belaruszból is igényelhető ez a munkavállalási forma.

A két státusz között több különbség is van, de a két fő, hogy a Nemzeti Kártya esetében nem kell benyújtani munkaerőigényről szóló igazolást, és családegyesítésre is van lehetőség. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke komoly kockázatot lát ebben, és Rácz András Oroszország-szakértő is nemzetbiztonsági kockázatról írt, szerinte az oroszoknak ez belépést jelent az egész schengeni övezetbe. A változatás miatt pedig egy diplomáciai csörte is alakult a balti államokkal, akik kifejezték aggodalmukat a Nemzeti Kártyával kapcsolatban. Szijjártó Péter külügyminiszter akkor így fogalmazott: „Újraindult a balti propaganda-hadjárat hazánk ellen, ezúttal amiatt, hogy több más ország állampolgárai mellett az orosz és a belorusz állampolgárok is bekerültek a Nemzeti Kártya-programba. Ezzel pedig veszélyeztetjük a schengeni övezet biztonságát - állítják a baltiak. Márpedig ez egy gyerekes hazugság. Az igazság ezzel szemben az, hogy az orosz és belorusz állampolgárok továbbra is kizárólag vízum birtokában léphetnek be Magyarország és ezzel a schengeni övezet területére, tartózkodási engedélyt pedig csak a jogszabályokban rögzített módon, az Idegenrendészeti Főigazgatóság által lefolytatott eljárás nyomán kaphatnak.”

A hírről először beszámoló Forbes arról írt, hogy a Nemzeti Kártya feltételeit a Nemzetközi Beruházási Bank - orosz kémbank - szankcionálása miatt hozhatta a magyar kormány. A bankot tavaly helyezte tiltólistára az Egyesült Államok. A bank tökéletes kiskapu volt, egy 2019-ben elfogadott törvény értelmében teljes diplomáciai mentességet kapott Magyarországon a magyar hatóságok ellenőrzései alól, továbbá adó- és járulékmentességet, a dolgozóik és vendégeik pedig szabad utat az ország területére.

Hasonló lehetőséget nyitott a korrupciós ügyek miatt is hírhedt letelepedési kötvények rendszere korábban. Akkor annak segítségével tölthetett jelentős időt az Unió területén az orosz külföldi hírszerzés (SZVR) főnökének, Szergej Nariskinnek több közeli családtagja, köztük a fia is.