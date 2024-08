Az olimpia legforróbb története: a norvég úszó és a csokis muffin szerelme

Ismered a Muffin Mant? Igen, az olimpiait.

Ahhoz, hogy ezt a viccet jobban ki lehessen bontani, kicsit vissza kell ugranunk az időben, egészen a szenzációs Adam Lambertig, aki tavaly tavasszal Jimmy Fallon műsorában Cher ikonikus dalát (Believe) adta elő tökéletes Cherként, de a szöveget átírva (Do you know the Muffin Man/The Muffin Man that lives on Drury Lane). Tomboló sikert aratott, akkorát, hogy ma már a koncertjein is prezentálja a klasszikussá avanzsált átköltést, ami popkulturális mémként söpört végig a közösségi médiában, azon belül is főleg a TikTokon tarolva.

Így értünk el a 2024-es párizsi olimpiához, ami tényleg kitermelt egy igazi Muffin Mant. Ezzel a TikTokra feltöltött videóval kezdődött minden:

Még el se kezdődött az olimpia, már arról szóltak a hírek, hogy szar a kaja az olimpiai faluban (az ágyak meg kartonból vannak, micsoda skandalum), szóval rögvest érkeztek is a videók, ahol maguk a sportolók számoltak be empirikus tapasztalataikról ezügyben. Így tett a norvég úszó, Henrik Christiansen is, aki július 25-i videójában pontozta az elfogyasztott ételeket, amikkel amúgy láthatóan nem volt baja, a pesztós tészta sertésnyárssal például 7 pontot kapott a 10-ből.



Aztán beleharapott egy csokis muffinba, és kikerekedett a szeme. 11/10-re, egyenesen őrületesre értékelte:

A csirke gyozát 6 pontosra értékelte, ez azonban már totálisan lényegtelen. Az egyetlen lényeges dolog a muffin. Ami egyébként tényleg jól néz ki, impozáns csokidarabok vannak a tetején, folyós csokitöltelék bugyog a közepéből, de hát amúgy csak egy muffin, a világ legunalmasabb süteményeinek olimpiáján tuti dobogós lenne. Christiansen viszont akkora extázisba jött tőle, hogy azóta sorra gyártja a muffin-kontentet, már-már szerelmes hévvel.



Amúgy úszik



Mielőtt azonban megnéznénk, mivel is tett szert világhírre Christiansen, nézzük meg, mit keres egyáltalán az olimpiai faluban. A 27 éves norvég srác saját hazája úszósportjának egyik kiemelkedő alakja (több nemzeti rekordot is tart), és nemzetközi eredményei alapján sem kell szégyenkeznie, bár azért nem az élmezőny élmezőnyében kell keresni. A mostani olimpián a 800 méteres gyorsúszás előfutamának 6., az 1500 méteres gyors előfutamának 4. helyezettje lett, és vár még rá egy 10 kilométeres nyíltvízi úszás is. Az viszont borítékolható, hogy nem ezek miatt jegyzi meg a nevét az utókor.

Már most egy csomó cikk állít emléket a Muffin Man teljesítményének - egy interjúban például azt is kifejtette, hogy mivel hosszú távokat úszik, sok kalóriára van szüksége: akár 7000 kalóriát is bevisz egy nap, az olimpián némileg kevesebbet, de még így is belefér neki a muffinmajszolás. Pontos számokat nem említett, állítása szerint annál azért kevesebbet fogyasztott, int amennyi muffinnal levideózta magát.



Ami miatt viszont igen



Szóval Christiansen még aznap, amikor közzétette első videóját, a legjobb dolognak nevezte a csokis muffint, amivel az olimpiai faluban találkozni lehet:

Sőt, arra is ráérzett, hogy ez a muffin kilövi őt a világűrbe, következő videójával már a világhírt kergette:

Innen pedig már nem is volt megállás, a norvég úszó zseniálisan ültette rá a muffin-témát más epikus videókontentekre, csinált romantikus, szakítós, simán vicces, és mindenféle egyéb muffinos tartalmakat (miközben amúgy már trendekre is felült).

És bár Christiansen videói többmilliós megtekintésekkel bírnak, önmagában ez még nem lenne annyira érdekes, hogy az egész világ a muffinján pörögjön.

Viszont a norvég úszó mellé beszállt egy csomó más olimpikon is, innentől pedig már tényleg beindult az őrület, az egyszemélyes vicc hirtelen össznemzeti játékká vált: mindenki muffint kóstolt a britektől a salvadori különítményig. Az ausztrál úszólányokat például annyira nem is nyűgözte le a muffin:

A német RG-válogatott lányok viszont totál odavoltak érte:

Az osztrák cselgáncsozó, Lubjana Piovesana viszont szomorúan konstatálta, hogy a norvég Muffin Man megette az összes muffint, neki csak egy pastel de nata maradt.

És nem csak ő járt így, a skót tollaslabdázó, Kristy Gilmour is hoppon maradt. A szingapúri úszó, Jing Quah viszont nagylelkű volt, bár amikor ő járt a kajáldában, volt még szép számmal, ő mégis meghagyta a muffint a norvégnak. Az észt díjugrató, My Relander meg azért mondott köszönetet, mert Christiansen hagyott neki az ínycsiklandó csemegéből.



Aztán már nem csak az volt a kérdés, igaza van-e Christiansennek, és tényleg jó-e a muffin, hanem hogy ki tud viccesebben rácsatlakozni a trendre. A belgák például egyenesen áldozati muffinnal kedveskedtek a norvégoknak esélyeik javítása érdekében:

A hivatalos olimpiai TikTok-csatornán Phryge (ő az olimpia kabalája, egy piros frígiai sapka, de ebbe inkább bele sem menjünk) muffin-randira hívta Christiansent, sajnos nem tudni, összejött-e nekik.

És igen, Christiansennek lettek rajongói is. A Muffin miatt. Volt, aki csak miatta ment el megnézni az úszókat.



Aztán jött a Nagy Leleplezés, saját úszótársa mutatta meg, hogy Christiansen egy csaló, aki nem csak muffint eszik!



És persze a sor hosszan lehetne még folytatni, egy csomóan már arról posztolnak, hogy hogyan kell elkészíteni az Ikonikus Csokis Muffint (ilyen videót nem szúrok be, bárki képzelje el a legalapabb csokis muffin receptet, ami csak létezik, nagyot hibázni ebben a műfajban lehetetlen).



Mire jó ez nekünk?

Semmire. Az ilyen trendek gyorsabban tűnnek el, mint egyszeri csokis muffin Henrik Christiansen szájában.

Viszont egy olyan olimpián, aminek már a megnyitója is óriási indulatokat korbácsolt, ahol az elmúlt napok épp arról szóltak, hogy politikai-ideológiai alapon hogyan keltenek egyesek gyűlöletet egész csoportok ellen, ahol a Szajna vizébe is képesek egyesek (a mocskos vízen túl) mindenféle összeesküvés-elméleteket belelátni, szó szerint üdítő változatosság olyan videókat nézni, amiken emberek muffint esznek vagy nem esznek, vagy azon viccelődnek, hogy mások muffint esznek vagy nem esznek.

Valójában ez az egy eleme az egész olimpiai játékoknak jobban megmutatja, mi lenne az olimpia lényege (legalábbis a modern kori olimpiáé), mint bármi más, amit mostanában szakértők próbálnak hosszasan elemezgetni az olimpiai eszményekkel kapcsolatban.



Sportolók, olimpikonok, nők és férfiak, nemzeteken átívelve reagálnak egymásra, jól érzik magukat egymással és egymás mellett, és közben azon versenyeznek, hogy melyikük csinál viccesebb dolgot egy muffinnal.

Mindezt pedig teszik úgy, hogy nincs rajtuk semmilyen nyomás, sem saját országaik, politikusaik, nemzeti és nemzetközi szervezeteik nem telepednek rájuk, nem húznak hasznot belőlük, és valójában ők se másért csinálják, csak az önfeledt szórakozásért.

Muffin ilyen magasra még sosem tört.