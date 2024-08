A taekwondós Márton Viviana olimpiai bajnok

A 18 éves Márton Viviana a taekwondósok 67 kilogrammos kategóriájában aranyérmet szerzett, miután a döntőben a világbajnoki ezüstérmes és kétszeres Eb-harmadik szerb Aleksandra Perisicset múlta felül. Márton ezzel a magyar taekwondo első érmét nyerte, rögtön a legfényesebbet.

photo_camera Fotó: DAVID GRAY/AFP

Az első menetet óvatosan kezdték, de Márton szerezte az első pontokat, miután eltalálta Perisics fejét. Ezután egy testtalálattal már 5-0-ra is vezetett, végül 7-1-gyel nyerte a menetet. A szerbek ráadásul elvesztették a challenge lehetőségüket (a challenge a videós visszanézése egy esetnek), miután a szerb edző fejet talált rúgásnak látott egy olyan szituációt, ami nem az volt.

A második menetet hátrányban kezdte Márton, de két testrúgással gyorsan átvette a vezetést. A folytatásban remekül védekezett a magyar, 4-2-vel hozta a menetet, és olimpiai bajnok lett.

A döntő végén a magyar mellett egy kanári-szigeteki zászló is előkerült, Márton ugyanis a Kanári-szigeteken született.

photo_camera Fotó: DAVID GRAY/AFP

A döntő után az M4-nek nyilatkozva megköszönte a szurkolást. Azt mondta, végig bízott magában, bárki is jött vele szemben. Ikertestvéréről, Luanáról is megemlékezett, aki az edzőpartnere volt az olimpiai faluban, és aki 57 kilogrammos kategóriában világbajnok.

Az első meccsén a jóval esélyesebbnek tartott elefántcsontpari Gbagbit nagyon magabiztosan, 2-0-ra verte. Ezt két szorosabb és izgalmasabb párharc követte, de az amerikai Teachout és a belga Chaari ellen is megőrizte robbanékonyságát és hatékonyságát. Márton a közönséget is maga mellé állította, folyamatosan kérte tőlük a biztatást, amit meg is kapott. Az elődöntő utáni nyilatkozatában a határozottságot és a tökéletes pillanatok megtalálását emelte ki.

Születése óta Spanyolországban él

Márton Viviana magyar szülők gyerekeként született Spanyolországban, Tenerifén. Édesapja kick-boxolt, édesanyja kézilabdázott. Madridban él szüleivel a 18 éves sportoló, ikertestvére, Luana szintén taekwondózik. Egyébként a tavalyi felnőtt világbajnokságon Luana lett világbajnok, Viviana meg -egy térdműtét után - kilencedik, de a kvalifikációs szabályok miatt a világbajnok nem lesz automatikusan tagja az olimpia mezőnyének. Viviana kvalifikálta magát az olimpiára, Luana nem, de ő volt a Párizsra készülő testvére edzőpartnere.

Miközben egypetéjűek, és mindössze egy centi különbség van köztük, mégis különböző súlycsoportban szerepelnek. Egymás esélyeit nem szerették volna rontani, és a családot is meg akarták kímélni attól, hogy egymás ellen harcoljanak. Ezért - mint egy Telex cikkből kiderült - Luána az 57 kilós kategóriában versenyez, Vivianáé lett a 67 kiló, amiben bele kellett erősödnie.

A spanyolok is szerették volna, ha az ő színeikben versenyeznek, de egyértelmű volt, hogy Magyarországot választják.

Márton évek óta ott van az élmezőnyben, kétszeres korosztályos Európa-bajnok. A szófiai olimpiai kvalifikációs tornát megnyerve lehetett ott Párizsban.