Nyíltvízi úszóink már reggel éremért úsznak, kajak-kenusaink középdöntőznek

Fábián Bettina csodálatos 5. helye után a péntek 7:30-kor a férfiak is a Szajnába ugrottak, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid indul 10 kilométeren, mindkettejüknél reális cél lehet az érem.

photo_camera A rajt. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A 20 éves Betlehem már bizonyította, hogy jó formában van, a medencés úszóversenyek utolsó napján hatalmas országos csúcsot úszva negyedik lett 1500 méteren. Rasovszky Kristóf a táv aktuális világbajnoka, a legutóbbi olimpián ezüstérmes lett, reméljük most jól jön ki neki is a lépés. Medencés számokban is megúszta az olimpiai szinten, de azokban végül nem indult el.

„Kristóf is nagyszerű formában van, ez egy egész éven keresztül felépített rendszer volt, három nagy makrociklusra bontva, aminek a végén speciális, szinte versenykörülmények között készültünk, olyan nyolcszáz méteres fordulókkal, amilyenek itt is lesznek” – mondta az MTI-nek a két úszó edzője, Szokolai László.