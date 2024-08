Oroszország erősítést küld a régióba, ahol áttörtek a határon az ukrán katonák

Rakétaindító rendszert, tüzérségi ágyúkat és további fegyverzeteket telepítenek a kurszki régióba, jelentette az orosz állami média a védelmi minisztériumra hivatkozva. Az ukrán erők kedden lépték át a határt a kurszki régiónál, és nyomultak tovább 10-15 kilométernyit az országban Szudzsa városának környékéig. A területen rendkívüli állapotot hirdette.

photo_camera Sárga nyíllal az ukrán hadsereg útja Oroszországba. A kitüntetett fontosságú város feketével kiemelve Szudzsa.

Oroszország az offenzívára válaszolva légitámadást indított szumi régió különböző pontjai ellen. Fotó: MURAT USUBALI/Anadolu via AFP

Több ezer oroszt kellett evakuálni a környékről a beszámolók szerint, Putyin negyvenezer forintnak megfelelő összeggel segít a menekülőkön. A kurszki területtel nyugatról szomszédos lipecki régióból is evakuálni kellett oroszokat, miután az ukrán hadsereg dróntámadást hajtott végre energetikai létesítmények és egy légibázis ellen.

photo_camera Orosz hatóságok segítenek az evakuációban. Fotó: RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY/Anadolu via AFP

A kijevi vezetés csütörtökön azzal indokolta a támadást, hogy remélik, az oroszok így majd változtatnak a háború megítélésén. Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök csütörtökön azt mondta, megállították a behatolást, a harcok azonban folytatódtak, és Kreml-közeli katonai bloggerek is ukrán nyomulásról számoltak be. (via BBC)