15 országban dőlt meg idén az eddigi melegrekord

Az időjárási szélsőségek egyre gyakoribbak, ennek is köszönhető, hogy az év eleje óta rekordszámú, 15 ország országos melegrekordja dőlt meg.

Maximiliano Herrera klímakutató azt mondta, ezeken felül további 130, havi országos hőmérsékleti rekord dőlt meg, illetve több tízezer helyi rekordot regisztráltak a megfigyelőállomásokon egészen az északi sarkvidéktől a Csendes-óceán déli részéig.

Herrera azt mondta, megdöbbentő volt a 2024 első hat hónapjában mért „példátlan számú rekord”. Úgy fogalmazott: „a szélsőséges hőmérsékleti rekordok ezen mennyisége meghaladja mindazt, amit valaha is láttunk, vagy amit korábban lehetségesnek gondoltunk”.

Arról a problémáról is beszélt, hogy miután éjszaka is egyre magasabb a hőmérséklet, az emberek és az ökoszisztéma sem tud regenerálódni. Július végén például az egyik kínai régióban éjjel is 32 fokot mértek. Ennél pont húsz fokkal volt amúgy melegebb Mexikóban – igaz, nappal – június 20-án, amikor Tepachénál 52 fokot mértek.

Június 7-én Egyiptomban 50,9 fokos országos csúcsot regisztráltak, két nappal korábban Csádban 48 fokos országos rekordot mértek. Május 1-jén Ghána Navrongban 44,6 fokos csúcsot mértek, Laoszban pedig 43,7 fokot. Herrera azt mondta, a trópusokon 15 hónapon keresztül minden nap rekordok dőltek meg. (Guardian)