Egy újabb 40 fokos, pokolian forró nap következik

Aki éjjel esetleg felébredt arra, hogy szakad az eső, az ne örüljön sokáig, mert ez csak azt jelenti, hogy napközben durvább lesz a páratartalom a 40 fokos hőségben. Az Időkép előrejelzése szerint hajnalban méfég 13-23 fokra számíthatunk, de délutánra megérkezik a 33-40 fokos hőség.

Ez lesz pénteken is, amikor egy újabb trópusi éjszaka után egy újabb 40 fokos nappal következik. Szombaton állítólag már lesznek gomoly- és fátyolfelhők is az égen, de továbbra is mérhetünk 40 fokot. Vasárnap viszont egy hidegfront előterében már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, és helyenként hevesebb viharok is lecsaphatnak. Ettől függetlenül ugyanúgy 32-38 fok lesz.