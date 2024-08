A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség megfigyelői szerint romlott a zaporizzsjai atomerőmű biztonsági helyzete

Szombaton a zaporizzsjai atomerőmű közelében csapódott be egy robbanóanyaggal felszerelt drón. Az ipari létesítményt ellenőrzése alatt tartó Oroszország Ukrajnát vádolta meg a cselekménnyel.

A becsapódás után azonnal riasztották a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) helyszínen tartozkódó munkatársait. A megfigyelők megvizsgálták a becsapódás helyszínét, és arra jutottak, hogy az atomerőmű két főkapuja között vezető útban keletkezett kárt tényleg egy drón okozta.

Rafael Grossi, a NAÜ vezetője azt mondta, hogy az atomerőmű biztonsági helyzete romlott. Az eszkaláció miatt rendkívül aggódik, ezért ismét önmérsékletre szólította fel a hadviselő feleket. Arról is beszélt, hogy a NAÜ munkatársai napok óta intenzív katonai tevékenységet tapasztalnak az atomerőmű környékén, rendszeresen robbanásokat és automata fegyverek tüzét hallják.

photo_camera A zaporizzsjai atomerőmű Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

A zaporizzsjai atomerőművet a háború legelején foglalta el az orosz hadsereg. Az objektum ellen azóta több támadást is végrehajtottak, a hadviselő felek rendszeresen vádolják egymást a nukleáris biztonság veszélyeztetésével. Az atomerőmű miatt a NAÜ is többször felszólalt, figyelmeztette a feleket, hogy a harci cselekmények nukleáris katasztrófához is vezethetnek. (via The Guardian)