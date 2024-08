Mészáros Lőrinc cége is segített megválni a Sándor-palota régi autóitól

Egyáltalán nem rendkívüli, hogy amikor új személy kerül egy-egy vezetői pozícióba, az nemcsak személycserékkel járhat, de az új vezető a környezetében is változásokat hajthat végre. Így volt ez tavasszal a Sándor-palotában is, ahol Novák Katalin helyére Sulyok Tamás került. A közzétett szerződéslista szerint az új köztársasági elnök érkezése elhozta magával az autópark újítását is, a régi autók lecserélésében pedig egy olyan partnerre talált, aki eddig még nem dolgozott a Sándor-palotának.

Április 29-én szerződést kötöttek ugyanis a Mészáros M1 Mobilitás Center Kft.-vel személygépjármű értékesítése tárgyban, a kontraktus értéke 15,1 millió forint. Ennél azonban érdekesebb, hogy a cég a felcsúti milliárdos, Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egészen új része.

photo_camera Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédet mond a bicskei polgármesteri hivatal udvarán tartott autóátadáson 2024. május 28-án. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Mészáros ugyanis csak az elmúlt pár évben kezdett el az autópiac felé is kacsintgatni, a köztársasági elnöki hivatallal szerződő céget is csak tavaly október közepén hozta létre. Bár elsőre azt gondolhatnánk, hogy működése első pár hónapja biztosan nem hozott nagy izgalmakat, ez téves elképzelés Mészáros esetében. Az alapítástól az év végéig hátra lévő szűk 2,5 hónap ugyanis bőven elég idő volt ahhoz, hogy egy igen szép, 72 millió forintos bevételre szert tegyen a cég. Ebből rögtön meg is maradt 4,7 millió forint tiszta profit.

Öreg autók voltak már a palota szerint

Olyan autókat adtak el, amelyek koruk és futásteljesítményük miatt csak jelentős fenntartási költségek mellett voltak üzemeltethetők – ezt már a Sándor-palota sajtóosztálya válaszolta megkeresésünkre. Emellett eladtak még olyanokat is, amelyek „nem támogatták feladatellátásukat, nem illeszkedtek a kezelt flottába”, és szintén csak magas fenntartási költséggel voltak üzemeltethetők. Ezek mellett eladtak még egy motorhibás gépjárművet, amely gazdaságosan nem volt javítható.

Mészáros Lőrinc cége volt az egyik a tájékoztatásuk alapján, amely az egyik legkedvezőbb ajánlatot adta.

„Minden értékesíteni kívánt gépjárművet több piaci szereplőnek ajánlottunk fel megvásárlásra. A legnagyobb összegű ajánlatot adó szereplőnek értékesítettünk. Végeredményben 4 különböző piaci szereplő volt a vásárló, amelyek közül az egyik az M1 Mobilitás Center Kft.”

A köztársasági elnöki hivatal az üzlet során Skoda, Audi és Volkswagen márkájú autóktól vált meg.

„Az értékesített gépjárművek állapota változó, általában erősen használt, átlagkoruk 9 év, átlagos futásteljesítményük 184 200 km, összesen 8 autót értékesítettünk 2024-ben” – válaszolták.

A Sándor-palota szintén április 29-én ugyanilyen tárgyban az Automobil Online Kft.-vel is szerződött, ennek az értéke 11,7 millió forint volt.

A magyar autók átlagos életkoránál egyébként jóval fiatalabbaktól vált meg tavasszal a Sándor-palota. A tavaly év végi állapot szerint ugyanis átlagosan 15,8 éves autók jártak az utakon. Az állomány egyébként folyamatosan öregszik, a válság előtt még alig volt 10 évnél magasabb az átlagos kor.

Új autók és bútorok is kellettek

A köztársasági elnöki hivatal azonban nem maradt új autók nélkül, hiszen két héttel az autók eladása előtt már beszerezték az új járgányokat. Először április 16-án 15,2 millió forintért vett új autót a Porsche Hungáriától a hivatal, majd június 5-én újabb, nagyobb értékű beszerzés történt: 49,5 millió forintot költött új autó(k)ra a Sándor-palota.

Az új köztársasági elnök hivatalba lépése után összesen kilenc szerződést kötöttek a kimutatás szerint, ebből négy volt autókkal kapcsolatos. Ezek mellett a Sándor-palota honlapjának üzemeltetésére és fejlesztésére kicsivel több mint 5 millió forintos megbízást adott a miskolci PHTML Kft.-nek.

5,5 millió forintért vett irodabútorokat a Nowy Styl Hungary Zrt.-től, és 11,7 millió forintot költött el parkettázásra, illetve a meglévő parketta csiszolására és lakkozására. A feladattal a törökbálinti Halász Parkett Kft.-t bízták meg.