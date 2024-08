Vírusként terjedő TikTok videó miatt omlott össze az izlandi uborkapiac

Bajban vannak az izalandi szupermarketek: egy vírusként terjedő TikTok videó miatt soha nem látott mértékben ugrott meg az uborka iránti kereslet, a beszállítók pedig nem igazán tudják tartani a lépést.

Az ország influenszerei ugyanis elkezdték megosztani a reszelt uborkából, szezámolajból, fokhagymából, fokhagymából, rizsecetből, a chiliolajból álló saláta receptjét, ami óriási sikert aratott. A receptet a kanadai „uborkás fickónak” becézett Logan Moffitt osztotta meg, akinek 5,5 millió követője van. Nagyon sok receptet oszt meg, Izlandon valamiért ez ütött be.

Bár az egyik szupermarketlánc, a Hagkaup termékmenedzsere megkérdőjelezte, hogy valóban a videó miatt visznek-e több uborkát, azt megerősítette, hogy az uborka felvásárlása több mint kétszeresére nőtt.

Az összefüggést egyébként alátámaszthatja az is, hogy a saláta többi összetevőjéből is sok fogy, de a menedzser még így is azt mondja, nem kizárólag a TikTok-videó miatt van uborkahiány, ez máskor is előfordult már.

Az izlandi gazdák szövetségének (SFG) marketingigazgatója szerint a jelenlegi helyzetben az izlandi gazdák nem tudnak lépést tartani a megugró kereslettel, de reméli, hogy egy héten belül normalizálódik a helyzet. Bár szerinte a videó a fő ok, a hiányban szerepet játszik, hogy néhány uborkatermesztő ilyenkor cseréli le ültetvényeit, amelyek így még nem termelnek nagy mennyiségben, ezen kívül az iskolások is visszatérnek a nyári szünetről, ami szintén megdobja a keresletet. Ha ez más időszakban történik, fel sem tűnt volna az egész.

(BBC)

Címlapi kép: Patrick Pleul /dpa Picture-Alliance via AFP