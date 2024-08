Németh Szilárdnak olyan éve volt, hogy amihez nyúlt, az valamivé vált, de nem arannyá

Németh Szilárd az elmúlt egy évben többet posztolt az általa felemelt csepeli polgármester-jelöltről, mint az az napi ennivalójáról, de hiába, mert Dudás Zoltán nagyon súlyos vereséget szenvedett, a Fidesz elveszítette a kerületet.

A magyar birkózók egy honosított orosszal megerősítve minden idők második legrosszabb eredményét produkálták a párizsi olimpián. A birkózók szövetségének 2015 óta Németh Szilárd az elnöke.

Németh Szilárd bizalmasa lett a Csepelt is magába foglaló tankerület vezetője, egyelőre három iskolában vált bizonytalanná, hogy ki vezeti az intézményt a továbbiakban.

Aki követi Németh Szilárdot a Facebookon, az nemcsak tápláló, kalóriadús receptekhez és pompás ételekhez kaphat kedvet, de úgy megismeri a Kozma Imre Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) minden szegletét, mintha a saját lakása lenne.

Németh Szilárd ugyanis itt éli a mindennapjait. Ő a KIMBA alapítója és - ha már kiderült, hogy egyáltalán nem volt igaz, hogy fiatal korában országos bajnok volt - az általa alapított, közpénzből épült és működtetett akadémián végre úgy fogadhatja a vendégeit, mint Orbán Viktor a barátait augusztus 20-án a Karmelita teraszán.

Maga Németh sem tekint úgy az akadémiára, mintha az a politikától függetlenül valósult volna meg milliárdokból és működne, szintén milliárdokból. Februárban a magyar kormánynak és a kormánypárti képviselőknek hálálkodott és nem az adófizetőknek.

Több fideszes politikus fordult meg itt, mint ahányat templomból kijövet látni. És mosódott szépen egybe a politika és a sport.

Fontos megjegyezni, hogy a KIMBA Csepelen van és kiemelt helyszíne a XXI. kerület közéletének is. Ezt a kerületet érzi a magáénak Németh Szilárd, de sajnos a kerületiek kevésbé érzik magukénak Németh Szilárdot. 2010-ben még minden rendben volt, az eredetileg SZDSZ-es Németh már fideszesként országgyűlési képviselő és polgármester is lett a fülkeforradalmi hullámban, aztán valami gyorsan elromlott. Előbb 2014-ben, majd 2018-ban, aztán 2022-ben is vereséget szenvedett Németh a parlamenti választásokon Szabó Szabolcstól, aki jóval kevesebb pénzből kampányolt, a Kubatov-lista sem volt a kezében és aktivistája sem volt annyi, mint a fideszes politikusnak.

Annak ellenére, hogy a helyiek háromszor sem szavaztak bizalmat Némethnek, és csak listáról jutott be a parlamentbe, úgy tesz, mintha ő lenne Csepel megválasztott parlamenti képviselője. Azt maga Németh tette egyértelművé, hogy melyik pozíció fontosabb számára, hiszen amikor választania kellett, inkább a - listás - parlamenti képviselőséget választotta, mint a polgármesterséget. Utóbbit Borbély Lénárdnak adta át, de a befolyását megpróbálta megőrizni a városházán is.

Éppen a KIMBA volt az egyik nagy ütközési pontjuk. Németh Szilárd a csepeli Kis-Duna-partra akart felhúzni egy 18 méter magas kollégiumot, a polgármester inkább közösségi használatban akarta meghagyni a vízparti területet.

Az egyre nyíltabb és egyre durvább hangvételű konfliktus oda vezetett, hogy Németh kizáratta a Fideszből Borbély Lénárdot. Nehéz dolga nem volt Némethnek, hiszen 2015 óta a párt alelnöke. (Nem mintha ez a pozíció arról szólna, hogy a párttagság kit szeretne látni alelnöknek. Annyi jelöltet állítanak legföntebbről, ahány alelnöki hely van. Legfeljebb az utalhat bármire, hogy a négy alelnök közül ki kapja a legkevesebb szavazatot. Németh eddig ötször volt fentről kijelölt alelnök-jelölt, ebből 4-szer ő volt a legkevesebb szavazattal megválasztott alelnök.)

photo_camera Egy klasszikus szelfi a 2019-es kongresszusról: Németh Szilárd Fidesz-alelnök, Kósa Lajos Fidesz-alelnök, Orbán Viktor Fidesz-elnök, Novák Katalin Fidesz-alelnök és Kubatov Gábor Fidesz-alelnök Fotó: Novák Katalin/Facebook

A polgármester Borbély Szilárd kizáratása után Németh verbuvált egy új helyi Fidesz-csoportot, aminek a tagjaival rendre a KIMBÁ-ban egyeztetett, a téma pedig az általa kizárt polgármester bírálata volt a birkózókról készült képek között.

Hol máshol, a KIMBÁ-ban jelentették be, hogy Dudás Zoltán diakónus, Németh Szilárd munkatársa lesz a Fidesz polgármester-jelöltje.

És Dudás ide invitálta a csepeli iskolaigazgatókat is egy ismerkedős egyeztetésre. Aztán ahová csak ment Németh, elvitte magával mindenhova Dudást, hogy készülhessen egy rakás közös kép a fideszes nagyemberekkel. Németh még az arcát ilyenekhez ritkán adó Rogán Antalt is rávette egy közös fotóra Dudással.

Ez itt Németh Szilárd-gyűjteménye, de sokkal több ilyen fotóval árasztották el a közösségi médiát:

A végeredmény ismert: a Németh kezdeményezésére a Fideszből kizárt Borbély Lénárd a szavazatok több, mint 67 százalékát kapta a júniusi önkormányzati választáson, de még az összellenzék-jelölt, Dukán András Ferenc 19,2 százaléka is irtó soknak tűnik a Fideszben körbeturnéztatott Dudás Zoltán 10,2 százalékához képest. Hogy még megsemmisítőbb legyen a vereség: az összes egyéni kerületben Borbély jelöltjei nyertek, a Fidesznek a 17 képviselői helyből mindössze 2 jutott, kompenzációs listáról.

A súlyos fiaskó ellenére Németh Szilárdot egyelőre csak egy nyílt kritika érte a Fideszen belülről. Kovács Péter, a XVI. kerületet 2006 óta vezető polgármester a Telexnek nyilatkozta ezt július végén a csepeli választási eredményről:

„Nem tartom jó iránynak, hogy a Fidesz azért nem a regnáló, népszerű és jól dolgozó polgármestert indította a választáson, mert a választókerületi elnökkel személyes konfliktusa volt. A személyes konfliktust hamarabb kellett volna kezelni, mint hogy a választók mondtak véleményt. Személy szerint azt gondolom, hogy a választókerületi elnöknek el kell gondolkodnia azon, hogy jó döntést hozott-e, és ha arra jut, hogy tévedett, akkor meg kell hozni a szükséges konzekvenciákat, és lemondania a tisztségéről.

Németh Szilárd a Fidesz vezetésében is benne van, a párt egyik alelnöke. Elvárná, hogy a csepeli fiaskó után onnan is távozzon?

Ha a személyes véleményemet kérdezi, azt tudom mondani, hogy nem jó, ha egy pártot olyan emberek határoznak meg, akik nem tudnak túllépni a személyes konfliktusaikon. Egy alelnöknek meghatározó szerepe van a pártban."

Miután 2023 novemberben tartott kongresszust a Fidesz, és kétévente van tisztújítás, Németh Szilárd akár 2025 őszéig is alelnök lehet. Azzal kereken 10 évet tölthetne a pozícióban.

Valójában Orbán jelöltje volt Németh jelöltje

A választási kudarc másnapján Németh Szilárd még posztolt egyet arról, hogy Dudás valójában Orbán Viktor jelöltje volt, és némi sértődöttséggel jelezte, hogy milyen egyoldalú a kapcsolata a csepeliekkel:

„Tudomásul veszem, hogy a csepeli választók többsége nem Orbán Viktor jelöltjeire, nem a Fidesz-KDNP békepolitikájára és nem Dudás Zoltán – kormány által is támogatott – programjára szavazott. Pedig az elmúlt öt évben 37 milliárd forint kormányzati támogatást harcoltam ki és szereztem meg a csepeli utak, járdák, oktatási, egészségügyi, szociális, sport- és kulturális intézmények, játszóterek, parkok megépítésére, megújítására. Csepel kapta a kerületek közül toronymagasan a legnagyobb kormányzati Covid- és energiaválság-kompenzációt.

Tegnap azonban világos üzenetet kaptunk: mindennek ellenére az elkövetkezendőkben Borbély Lénárd és új, Fidesz-ellenes pártja, a Közösen Csepelért Polgári Párt, illetve Magyar Péter és a Tisza Párt kell. Pedig ránk Csepel mindig számíthat!

Viszont külön tisztelettel köszönöm szavazatait azoknak a csepelieknek, akik kiálltak Orbán Viktor mellett, és nem bontották meg a nemzeti-keresztény-konzervatív tábor békepárti egységét! Hűségüket, bizalmukat, bátorságukat meg fogjuk szolgálni!”



Aztán inkább ráfordult az olimpiára.

5 érem helyett két ötödik hely

A birkózók erős olimpiában reménykedtek. 2021-ben Tokióban a Lőrincz fivérek egy arany és egy ezüstérmet szereztek, és még két ötödik hely esett be, Szőke Alex és Iszmail Muszukajev révén. A hivatalos várakozás ugyan csak egy érem volt, amikor Szijjártó Péter a KIMBÁ-ban járt május közepén, elárulta, hogy Németh Szilárd öt érmet jósolt az olimpiára.



Leginkább - a bírói tévedést utólag korrigáló döntéssel - világbajnok Losonczi Dávidtól várták az olimpiai aranyat és Iszmail Muszukajevben volt a remény újra.

Muszukajev az, akit úgy honosítottak, hogy az égvilágon semmi köze sem volt Magyarországhoz, nincs a felmenői között magyar, nem tanult, nem élt, nem sportolt Magyarországon. Az orosz válogatottba nem fért be, így keresett egy új országot, a magyar szövetség pedig megadta neki azt a pénzt, amire igényt tartott.

A honosítása még a Magyar Nemzetnél is kiverte a biztosítékot 2019-ben, mivel a birkózószövetség fürdik a pénzben, mégsem tud kinevelni olimpiára kijutó szabadfogású birkózót. Nemcsak Muszukajev, ha egy dagesztáni, Kuramagomedov Murad is magyar színekben indult a négy évvel ezelőtti világbajnokságon. Sőt, 2021-ben még egy új tagja lett a magyar szabadfogású birkózóválogatottnak, Vlagyiszlav Bajcajev, akit úgy igazoltak le, hogy nemhogy nem élt vagy versenyzett soha Magyarországon, de még maga az új szövetségi kapitány se találkozott vele soha, egyszer sem.

Muszukajev - aki továbbra is igen-igen ritkán fordul elő Magyarországon - a második olimpiáján is csak ötödik lett magyar színekben. Losonczi Dávid is lemaradt végül az éremről és szintén 5. lett. (Losonczi volt az, aki jótékony célra ajánlotta fel a helyezésért járó 15,7 millió forintot.) Ennél a két ötödik helynél csak egyszer volt rosszabb a magyar birkózók szereplése olimpián, 1996-ban egyetlen hatodik hely jött össze.

A mostanihoz erősen hasonló volt a 2016-os olimpia. Ott is, akárcsak most, érem nélkül, két ötödik hellyel zártak a magyar birkózók, de akkor ahhoz nem kellett honosítani.

Németh Szilárd 2015 óta vezeti a magyar birkózó szövetséget. Idén márciusban választották meg újabb öt évre. Az olimpia utáni első gyorsértékelést éppen a KIMBÁ-ban tartották meg a múlt héten. Az eredmény: új szövetségi kapitányokat keresnek, de a szövetség vezetése nem változik.

Orbán Viktor ugyanakkor nem hagyta szó nélkül a birkózók olimpiai szereplését a Nemzeti Sportnak adott szombati interjújában, és kifejezetten a sportvezetésnek címezte a szavait:

“A birkózást nem értjük egyelőre. A birkózás azon kevés küzdősportágak közé tartozik, amelynek van akadémiai rendszere, és nemcsak Magyarországon, hanem még a határon túl is. Azt hittem, hogy onnan szélesebb alapokról nagyobb számban jönnek föl tehetségek, mint ahogy Tokióban fantasztikusan is szerepeltünk. Hogy ez időleges visszaesés, vagy mélyebben ülő bajok vannak, most még nem tudjuk, de remélem, a sportvezetés tisztázni fogja.”

Németh és a tankerület

Németh Szilárd pedagógusként kezdte, előbb napközis nevelőként, majd tanítóként, tanárként, igazgatóhelyettesként. Végül a Csikó sétányi, későbbi nevén Görgey Artúr Általános Iskola igazgatója lett 1997-ben - a helyettese Istenes László, a TV2 műsorvezetője volt -, de egy évvel később már "a Vasutasok Szakszervezete humán erőforrás és szervezési osztályának vezetője a MÁV Rt. Vezérigazgatóság, személyügyi főosztályán".

Innen már nem is tért vissza a tanításhoz. Ugyanakkor - akárcsak a többi csepeli ügyben - nagy érdeklődést és aktivitást mutat a helyi oktatási ügyek iránt is.

Az érdeklődés Németh nagy ellenfele, a csepeli polgármester szerint több is az elhagyott pálya iránti nosztalgiánál. Tavaly nyáron két csepeli igazgató, Vargáné Andrási Edit (Katona József Általános Iskola) és Málek István (a Kölcsey Ferenc Általános Iskola) pályázatát is visszadobta a tankerület, a hírek szerint ebben közrejátszhatott az is, hogy az igazgatók nyíltan támogatták a béremelésért indított pedagógus sztrájkot. Borbély Lénárd polgármester akkor úgy kommentálta az intézményeikben népszerű, de a tankerület által elhasaltatott vezetőkkel történteket, hogy „kinevezésük lejárt, az új pályázatukat elutasították. Tudjuk, hogy a politikai ítéletet Németh Szilárd hozta meg.” (Németh Szilárd erre válaszul üldözési mániával vádolta meg Borbélyt.) Vargáné Andrási Edit végük címzetes igazgató maradhatott, Málek István pedig kapott még egy évet.

Idén viszont már három csepeli három intézményvezető pályázatát utasította el a tankerület. A tavaly is érintett, végül valahogyan maradó, de most ismét elutasított Vargáné Andrási Edit és Málek István mellett Varga-Dudás Erzsébet pályázata sem nyert a Herman Ottó Általános Iskolában.

Borbély Lénárd polgármester ezúttal is kommentálta a döntést. Azt írta, hogy „a jogszabályok értelmében sajnos a döntésre nem lehetett ráhatása, vagy akár rálátása önkormányzatunknak. Annál inkább volt meghatározó szerepe a döntésben annak, aki már tavaly is megakadályozta az igazgatók kinevezését.” Ez utóbbi azért nem nehezen dekódolhatóan Németh Szilárdra vonatkozhat.

A döntést meghozó Dél-Pesti Tankerületi Központ szerint a pályázati anyagokban jogilag formai hibát tartalmazó elem is volt.

Érdekes egybeesés, de Németh Szilárd júliusban Maruzsa Zoltán államtitkárnál járt, nem egyedül, hanem Tóth Endre, Dél-Pesti Tankerületi Központ tankerületi igazgató társaságában.

Hogy mi köze van Németh Szilárdnak a tankerületi ügyekhez és a csepeli, illetve soroksári iskolákhoz úgy, hogy még csak nem is a két kerület megválasztott parlamenti képviselője, azt nem tudni. Kérdezni is hiába kérdeztük a tankerületet.

Mindenesetre Tóth Endrét rendszeresen viszi magával Németh Maruzsához. Eleinte a tankerület szakmai vezetőjeként:



Aztán már igazgató-helyettesként.

De ha kell, benéznek egy iskolába is együtt.

photo_camera Fotó: Németh Szilárd/Facebook

A tankerület honlapjáról úgy tűnik, hogy igazgató-helyettesként Tóth Endre vezeti a tankerületet. A korábbi igazgató, Tóth János ugyanis idén tavasszal átkerült a Belső-Pesti Tankerületi Központ élére, így Tóth Endre felettes nélküli helyettesként látja el az irányítást.

Felolvasta a tanároknak Németh Szilárd ünnepi beszédét

Tóth Endre volt az egyébként, aki idén júniusban a Nemzeti Színházban megtartott „Dél-Budapesti Pedagógusnapon" felolvasta „Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos ünnepi beszédét”. Tényleg ez történt, a hír megjelent a tankerület honlapján is.

De előfordult az is tavaly szeptemberben, hogy Tóth Endre egyszer csak olyan képen tűnik fel, ahol Németh Szilárd szerint a csepeli Fidesz-KDNP tartott frakciótanácskozást az önkormányzati ülés előtt a KIMBÁ-ban.



Mindenesetre a Dél-Pesti Tankerületi Központ (ami Ferencvárost, Soroksárt és Csepelt fedi le) történetesen épp a Németh Szilárd alapítványa által bekebelezett Csepel SC lepukkant telephelyén bérel irodát, miután azon egy különálló épületet állami pénzből felújították.

Az indokolás szerint azért költöztek oda, „mert a feladatellátási területünkön lévő önkormányzatok nem tudtak számunkra megfelelő elhelyezést biztosítani.” Az önkormányzat szerint ők több megoldást is felajánlottak a tankerületnek.

Maradva Tóth Endrénél. Itt van például ez a fotó, tavaly szeptembertől.

Németh Szilárd a poszt elején nagyon ügyesen igyekezett átterelni a figyelmet a háttérre. Ahol az bizonyos Orbán-idézet szerepel, ami eredetileg a felújított csepeli gimnázium, a Jedlik falán bukkant fel éppen egy éve.

photo_camera A megújult csepeli Jedlik Ányos Gimnázium épülete és a díszes tábla. Forrás: Dömötör Csaba/Facebook

Senki nem vállalta fel, hogy az Orbán által megfogalmazott Magyarország 7 törvényét ő rakatta volna ki. De a csepeli önkormányzat szerint Németh Szilárd kezében volt a felújítás irányítása, ő egyeztetett mindenről a kivitelezővel. Miután ez a tábla a felháborodás miatt végül eltűnt a Jedlikről, azonnal a KIMBÁ-ban bukkant fel. Németh pedig nem győz azóta is fotókat készíteni róla.

Akár az irodájába kirakott eredeti, 7 törvényes tükörről, amit a fideszes képviselők kaptak annak idején.

Akár a fiatal birkózók okulására kirakott nagytestvérről.

photo_camera Fotó: Németh Szilárd/Facebook

Visszatérve a három, bizonytalan sorsú iskolaigazgatóra. Próbáltuk megtudni, hogy ha a tankerület nem támogatja a pályázatukat, akkor miként oldják meg az iskolakezdést. De Tóth Endrétől nem kaptunk választ.