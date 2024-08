Azt kéri a keresztényektől a német katolikus egyház, hogy ne szavazzanak a szélsőjobbos AfD-re

„Nem választható” – ez a német katolikus egyház álláspontja a szélsőjobbos AfD-ről. A püspöki konferencia elnöke, Georg Bätzing szerint a párt ellentmond az alapvető keresztény elveknek, az emberi méltóságnak, valamint a keresztény szeretet és szolidaritás parancsának. Ezért azt tanácsolja, hogy a vasárnapi választáson ne szavazzanak a keresztények a pártra.



„Ez a párt a mi demokratikus, szabad rendszerünket akarja megdönteni, erre figyelmeztetnek kell a keresztényeket” – mondta Bätzing a Tagesspiegelnek.

A püspök utalt arra is, hogy az AfD az évek alatt egyre jobban radikalizálódott, ugyanakkor bírálta a BSW-t is. Bätzing szerint a párt Putyin mellett áll ki, miközben Oroszország megtámadott egy szuverén országot, és most mindkét oldalon emberek tízezrei halnak meg. Úgy véli, aki Putyinnal szimpatizál, annak nincs politikai tekintélye, és veszélyezteti a demokratikus és a nemzetközi jogi elveket, az európai békerendet.

Vasárnap Türingiában és Szászországban tartanak választásokat, a felmérések szerint Türingiában az AfD, míg Szászországban a CDU-val van versenyben. A BSW egyaránt a harmadik helyen áll mindkét tartományban. (FAZ)