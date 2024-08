Bence Horvath is a magyar állami megbízásból dolgozó moszkvai partneriroda munkatársa volt

Bence Horvath, az Amerikában csempészésért letartóztatott magyar állampolgár is a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) moszkvai partner irodájának munkatársa volt. Ráadásul elég magas pozícióban. Erről árulkodik a főleg oroszok által használt VKontakte profilja, amelynek profilképén a moszkvai partnerirodában a magyar és az orosz zászló előtt áll.

photo_camera Bence Horvath a VKontakte profilképén a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség moszkvai irodájában. Fotó: VKontakte

Persze ez önmagában jelentheti azt is, hogy meglátogatta édesanyját, Horváth Ficzere Margaritát, aki ezt a partnerirodát vezette. Azonban eljutott hozzánk egy levél is, amelyet Bence Horváth írt és amelyet a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség munkatársaként, a moszkvai partneriroda country managereként ír alá. Ebben a levélben arról is ír, hogy őket a magyar állam bízta meg a feladattal.

A 46 éves magyar állampolgárságú Bence Horvathot hétfőn tartóztatták le San Franciscóban. Azzal vádolják, hogy a szankciók kikerülésével katonai minőségű rádiókat akart csempészni Oroszországba, amelyeket az orosz állam szervei használtak volna fel. Ehhez dubaji, szerb, lett és orosz cégeket is használt volna.

Bence Horvath édesanyja a Budaphone nevű cégével a Motorola rádiók hivatalos beszállítója volt, az orosz Belügyminisztérium szerveinek is ez a cég szállított technikát. Fia most épp Motorola rádiókat akart Oroszországba csempészni. Azt már megírtuk, hogy Horvath Ficzere Margarita a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség moszkvai partner irodájának vezetője volt, az azonban eddig nem volt nyilvános, hogy az Amerikában letartóztatott fia is magyar állami érdekeket képviselt Moszkvában – legalábbis papíron.

photo_camera A Külgazdasági és Külügyminisztérium által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) moszkvai képviseletének megnyitóján 2019. december 13-án. Mellette Hendrich Balázs, a HEPA vezérigazgatója és Horváth Margarita, a képviseleti iroda vezetõje. Fotó: KKM/Borsos Mátyás/MTI/MTVA

A Külügyminisztérium korábban azt mondta, „Ficzere Margarita nem töltött be pozíciót magyar állami cégben”, de ez csak annyit jelent, hogy a KKM megbízásából létrehozott irodát egy orosz cég üzemeltette. Hogy magyar állami megbízásai is voltak az orosz belügyi szervek hivatalos beszállítójának, az abból a képből is világos, amelyen Szijjártó Péter (aki ma rejtélyes okokból Oroszországba utazott) Horváth Ficzere Margaritával adja át a moszkvai partner irodát.