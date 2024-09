Idén öt új céget alapított Magyarországon a dúsgazdag Rahimkulov család

Idén eddig öt új céget jelentettek be a milliárdos Rahimkulov család városligeti villájába, írja az mfor.hu. Magyarország egyik leggazdagabb családjának tagjai ezúttal prémium ruhamárkát, ingatlanos és vagyonkezelő cégeket alapítottak.

photo_camera Rahimkulovékról nincsenek elérhető fotók Fotó: ALIX MINDE/PhotoAlto via AFP

Az év első cége Saigo Fashion Kft. volt januárban, amely textilkereskedelemmel, valamint szőrme gyártásával foglalkozik, leírása szerint pedig egy feltörekvő, prémium ruhamárka. Áprilisban jött létre az ingatlanos Aniretake Kft., majd további két, szintén ingatlanos-vagyonkezelő kft. Nem sokkal később létrejött az Atlas Gold Hungary Zrt. is, melynek igazgatóságában helyet kapott Rahimkulov Ruszlan lánya is, Rahimkulov Valéria.

A magyar állampolgársággal rendelkező orosz üzletember, Rahimkulov Ruszlan többek között a Városháza-ügy miatt vált ismertté Magyarországon: ő hívta el Bajnai Gordont a beszélgetésre, amelyről az ügyet kirobbantó hangfelvétel is készült. Ugyanez a család volt az, melynek gyermekével kivételeztek a Corvinuson, ami miatt kirobbant a vizsgabotrányként emlegetett ügy. Rahimkulovot barátjának nevezte a Megoldás Mozgalmat egyik alapítója, a párt előző elnöke, Huszár Viktor is.

Rahimkulov Ruszlan és Timur vagyonát döntően OTP- és Mol-részvények adják, de érdekeltek az energetikában, építőiparban és a turizmusban is. Ruszlan és Timur édesapja, az orosz milliárdos Megdet Rahimkulov korábban Tiborcz Istvánnal is üzletelt, angyalföldi beruházását pedig a kormány is megtámogatta azzal, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítette, ezzel ellehetetlenítve a kerületi vezetést ráhatását a projektre.