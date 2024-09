Tengeri aknát találtak a fürdőzők a szocsi tengerparton, bátorak lettek

A Fekete-tenger keleti partján, a grúz határ közelében fekvő Szocsi az orosz turisták egyik legkedveltebb nyári üdülőhelye. Miután ott most is 27 fokos a Fekete-tenger vize, még így, szeptember elején is sokan strandolnak a tengerparton.

Közülük néhányan egy ukrán hírportál beszámolója és egy X-re felkerült videó szerint a hétvégén egy tengeri aknát találtak a vízparton. A háborúhoz különleges katonai műveletekhez nem szokott puhány nyugatiak ilyenkor valószínűleg az avokádós lattékat széthagyva fogták volna menekülőre a dolgot. Az oroszok viszont puszta kézzel, gurítva és láncon rángatva a partra vonszolták a bombát.

A szocsi hatóságok a cikk szerint már reagáltak is az esetre: azt közölték, hogy az önveszélyes akció egy másik tengerpartszakaszon játszódott. A rendkívüli helyzetek minisztériuma azt állítja, hogy senki sem jelentette az aknát a hivatalnak.