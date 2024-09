Bayer Zsolt üzent a Fideszben lévő melegeknek: „Ne legyenek illúzióitok!”

Ez pedig szolgáljon tanulságul más - ahogy a közösségi médiában szokás írni mostanában - „NER-buziknak” is: Ne legyenek illúzióitok! Bármikor feldobnak benneteket ellenzéki homitársaitok, mert ők először ellenzékiek, s csak utána 'melegek'. Arról pedig ne is ábrándozzatok, hogy ezt nem merik megtenni, mert ez bűncselekmény, és ebből balhé lesz.

Ez csak egyetlen rövid idézet Bayer Zsolt hosszú és zavaros posztjából, amely azt sugallja magáról, hogy ez itt a kormányoldal rég várt Nagy Válasza a Bese-ügyre: „És akkor eljött az idő, hogy foglalkozzunk az üggyel. Mert van róla mondandónk, csak mi megszólalás előtt végig szoktuk gondolni, mit is akarunk mondani. Végig gondoltuk, mondjuk”.

Nehéz lenne összefoglalni, mit is mond pontosan, de nem csak pocskondiázza a fideszes belső körökben mozgó, mára már felfüggesztett papot, hanem néhol empatikus is vele.

Bayer idézi Bese nyilatkozatát, és aztán kommentálja annak egyes részeit. Például így:

De a gunyoros hangnem mellett ilyen részletek is vannak:

S bármennyire is haragszom rád, bármennyire nem akarlak sem mentegetni sem felmenteni, azt gondolom, hogy te is csak egy ember vagy. Akit megkísértett a gonosz, az ördög, s aki nem tudott ellenállni, hanem többszörösen elbukott.

A végén mintha oda futna ki, hogy ha Bese szerepelt a szexvideókon, akkor azzal még tudnak kezdeni valamit, de ha tényleg ő készítette ezeket, akkor nem.

S még az is lehet, hogy skizofrén vagy, atya. Nappal szentéletű pap és egyházfi és Isten szolgája, éjjel buziorgiák hőse. Ebben az esetben is segítségre szorulsz. De ezt a segítséget ne tőlünk várd. Mi csak imádkozni tudunk érted. Ha pedig mégis kiderül, hogy te magad készítetted azokat az ocsmány felvételeket, akkor atya, nincs többé miről beszélni veled. Imádkozni akkor is fogunk érted, de jó szóra hosszú ideig ne számíts.