A vándorcirkuszok nyomora Budapesten

Budapest és úgy általában Magyarország nyomorúságának emlékműve sokáig a Rác fürdő volt. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél, a Tabán és a Gellért-hegy találkozásánál álló épület most már húsz éve üres. Falainál a pre-romkocsma Budapest legjobb hangulatú ivója, a Ráckert üzemelt, és üzemelhetne ma is, ha nem zárják be azért, hogy ne legyen a helyén semmi.

A Rác fürdőből szállodát akartak csinálni, ami tulajdonképpen el is készült, ám soha nem nyitott meg, és azóta sem a magán-, sem a közszférának nincs ötlete, hogy mit kellene az épülettel kezdeni. Szegény Rác viszont most már az ólomnehéz, pusztító magyar tehetetlenség első számú emlékművének is kevés. Hasonlóan hányattatott évek után megnyitott a városligeti Biodóm. Vagy legalábbis egy része annak az épületnek, ami eddig csak ocsmány tájseb volt Budapest belvárosának szélén, most viszont már valami még rosszabb.