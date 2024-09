Állásidőre küldte dolgozóit a Dunaferr

Bár most sikerült a törvényi határidőig, vagyis szeptember 10-ig kifizetni a dolgozókat, illetve a most esedékes bérrel együtt még az a 150 ezer forintos jutalom is befutott, aminek utalására az indiai hátterű tulajdonos – Liberty Steel - még július 10-ig vállalt kötelezettséget, a Népszava azt írja, kilátástalan helyzetbe került Magyarország legnagyobb acélipari vállalata, az egykori Dunaferr.

Az üzemi tanácsot, a szakszervezetet, majd a vállalat belső, intranetes hálózatán keresztül a dolgozókat is arról tájékoztatták, hogy a hengerelt termékek előállítását végző Dunarolling Dunai Vasmű Kft. munkavállalóit, nagyjából 2000 embert állásidőre küldik.

Ahogy a lap írja, ezzel szinte teljesen kiürül az a dunaújvárosi gyár, ahol korábban 8000-9000 ezer embert, de még 5-6 éve is mintegy 5000 embert foglalkoztattak.

Korábban már a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft.-nél dolgozókat is állásidőre küldték, a kohókat is leállították.

A szakszervezeti vezető a Népszavának azt mondta, a helyi érdekvédelem szerdán ül össze, hogy megnézzék, milyen, a dolgozók részéről érkező jelzések, meglátások vannak, majd ezeket szem előtt tartva döntenek, hogy milyen lépéseket és jelzéseket tesznek a munkáltató irányába.