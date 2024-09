Hulladék miatt többször botrányba keveredett vállalkozó nyithatja újra a természetvédelmi területen lévő csobánkai bányát, majd csinálhat belőle lerakót

Izgalmas múltú cégcsoport tagja nyitná újra a Csobánka és Pilisvörösvár között, gyönyörű természeti környezetben, népszerű kirándulóhelyek közelében található dolomitbányát – tudta meg a 444. A helyszín országos jelentőségű védett természeti területnek számít, és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik.

Ha a Szűcs Gábor és Gáborné által birtokolt Szűcs-Fuvar Bt. nevű cég megkapja az engedélyt, a tervek szerint előbb kitermelnék a maradék kőzetet, majd rengeteg sittel töltenék fel a bányagödröt. Az engedélykérelmet elbíráló kormányhivatal tájékoztatása szerint 2015 első negyedévében kezdődne a bányászat. Az első fázisban négy éven át, 2028 végéig bányásznának, évente nagyjából 30 ezer köbméternyit, majd 2029 elejétől 10 éven át töltenék a gödröt sittel, évente 36 ezer köbméterrel.

photo_camera A piros nyíllal jelzett világos folt a Csobánka közigazgatási területén, Pilisvörösvár felé félúton elhelyezkedő dolomitbánya

A Szűcs család érdekeltségében tartozó, hasonló nevű vállakozás - egy kft - korábbi sajtóbotrányainak visszatérő eleme volt, hogy valóban ártalmatlan építési hulladékot helyeztek-e el Pest megyei helyszíneken, vagy azbeszetet és más veszélyes hulladékokat is.

A Szűcs Fuvar nevére a figyelmes olvasó onnan emlékezhet, hogy korábban sokat dolgoztak a Városliget Zrt.-nek. Zűrös sztori lett mind a Petőfi Csarnok bontási hulladékának Dunakeszire, mint az elbontott Hungexpo-pavilon sittjének Fótra szállításából és elhelyezéséből. Fóton még egy sajtót megjárt ügyük volt: tényfeltáró cikkek szerint szennyezésmentes föld helyett nagy mennyiségű bontási törmeléket helyeztek el a város nyugati iparterületén.

Mi történt most?

Arról, hogy újranyitnák a bányát, a csobánkaiak a település weboldalára nemrég kitett polgármesteri közleményből értesültek.

Völgyes József polgármester gyorsan jelezte, hogyan áll az ügyhöz: újabb közleményben tudatta a lakossággal, hogy a településen átvezető 1111-es úton érvényben marad a korlátozás, miszerint 10 méteresnél hosszabb és 12 tonnásnál nehezebb teherautók nem használhatják azt.

„A bánya megközelítése a hosszúság- és súlykorlátozást meghaladó paraméterű járművekkel Csobánka irányából nem biztosított, ezeknek – a bánya működése miatti – módosítását, megváltoztatását a jövőben sem támogatom”

– írta.

A bánya a földrajzi elhelyezkedése miatt ebben az esetben kizárásos alapon Pilisvörösvár felől lesz megközelíthető nagyobb teherautókkal. Megkérdeztem a pilisvörösvári önkormányzatot, hogy ők mit gondolnak az újranyitásról, és terveznek-e ellenlépéseket. A válaszukban arról számoltak be, hogy Fetter Ádám polgármester és a képviselő-testület múlt csütörtökön kapott „nem hivatalos úton” tájékoztatást a dolomitbánya újranyitásáról és az így kialakult közlekedési helyzetről.

„Jelenleg a városvezetés és az érintett hivatali osztályok vizsgálják a lehetőségeket, és a törvény adta kereteken belül meg fogják találni a lakosság számára legkedvezőbb megoldást. Bővebb tájékoztatást hamarosan közlemény formájában fogunk kiadni”

– írták.

Botrányok sora, hasonló forgatókönyvekkel

Szűcsék és cégeik, mint említettük, nem először szerepelnek a hírekben. 2017-ben a Népszava írta meg, hogy a Szűcs Fuvar szállította el a Petőfi Csarnok bontási hulladékát egy Dunakeszi és Göd között található egykori homokbányába. Itt is úgynevezett inert hulladéklerakó működött, amilyen Csobánkán fog. Ezekbe olyan nem veszélyes építési hulladék rakható le elvileg, ami nem oldódik vízben, ezért nem juthat be a talajba. Emiatt szigetelőréteget sem kell kiépíteni. Csakhogy a Népszava a helyszínen azt tapasztalta, hogy egészen más anyagokat is raktak le ide, mint ami az engedélyben szerepelt: