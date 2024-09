Elég rossz ez nekünk: egymásra licitálgat Orbán Viktor és Magyar Péter a minimálbéremelés ügyében

A kötcsei agytágítás után Orbán Viktor miniszterelnök elkezdte csepegtetni az infókat arról, hogy mire is számíthatunk, milyen változásokkal készül reagálni a kormány a belpolitikai csatatér átrendeződésére, illetve a nagyban zajló „világrendszerváltásra”.

Belebegtette például a Matolcsy-éra végét, és a Nagy Márton–Varga Mihály tandemet is szétszedi kicsit, egyikükből csúcsminiszter, másikukból jegybankelnök lesz, persze neveket egyelőre nem mondott.

A gazdasági szempontból turbulens időszakra a miniszterelnök rögvest egy ígérettel fordult rá, a Facebookra azt írta vasárnap:

Kell egy bérdinamika. A munkaadók és a munkavállalók egy nagyon dinamikus tárgyalást folytatnak éppen a következő évi bérekről. Ebből a kormány próbál kimaradni, de láthatóan egy nagyarányú béremelkedésben fognak megállapodni a szakszervezetek a munkaadókkal, amire a kormány majd ráüti a pecsétet – nyilván a mi pénzünket is be akarják ide vonni, ami most mellékes –, de jól láthatóan egy többéves, jelentős minimálbér-emelkedésről szóló tárgyalássorozat zajlik ebben a pillanatban.