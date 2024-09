Kínában megemelik a nyugdíjkorhatárt

Kínában az 1950-es évek óta először emelik meg a nyugdíjkorhatárt. Az új törvény alapján a kétkezi munkát végző nők az eddigi 50 helyett 55 éves korukban mehetnek nyugdíjba, az értelmiségi állásban dolgozó nők pedig 55 helyett 58 éves korukban. A férfiaknál egységesen 60-ról 63 évre emelik a nyugdíjkorhatárt.

Az új szabályok 2025. január 1-jén lépnek életbe, a tervek szerint a következő 15 évben néhány havonta emelik majd a nyugdíjkorhatárt. Emellett a társadalombiztosítási rendszert is megreformálják. A munkavállalóknak 2030-tól több tb-hozzájárulást kell majd fizetniük ahhoz, hogy nyugdíjat kapjanak. A kínaiak 2039-tól 20 évnyi járulékfizetés után lesznek jogosultak a nyugdíjra.

photo_camera Hszi Csin-ping (középen) a Kínai Kommunista Párt 20. Nemzeti Kongresszusán Pekingben 2022. október 16-án. Fotó: Li Xueren/Xinhua via AFP

A kínai társadalomkutatók már 2019-ben azt jósolták, hogy 2035-re elfogyhat a pénz a nyugdíjkasszából. Mivel a koronavírus-járvány különösen megviselte a kínai gazdaságot, a mostani helyzet még ennél is rosszabb lehet.

Kína demográfiai problémákkal küzd, az ország lakossága 2022-ben és 2023-ban is csökkent. Miközben egyre kevesebb gyerek születik, a születéskor várható élettartam kitolódik, így a társadalom egyre jobban elöregedik. A WHO becslései szerint 2040-re Kína népességének közel egyharmada 60 évnél idősebb ember lesz. (via BBC)