Törés a szombathelyi Fideszben: bocsánatot kér és lemondásra szólítja fel társait az egyik képviselőjelölt

Három hónappal az önkormányzati választások után egy Facebook-videóban kért bocsánatot a gyenge választási eredményért, "történelmi vereségért" Ferenczy Balázs, aki Szombathelyen a 9. választókerületben volt a kormánypárt képviselőjelöltje.

Mint mondja, erre már korábban is készült, de végül egyedül kellett megtennie, mert erről nem tudta meggyőzni a jelölttársait. Ferenczy most már őket egyenesen a mandátumuk visszaadására szólította fel a négyperces videójában, név szerint is üzenve nekik.

Szombathelyen a független Nemény András simán nyert a polgármester-választáson a kormánypárti Lenkai Nóra ellen, és a fideszesek mind a 12 egyéni választókerületben is vesztettek, így csak a kompenzációs listáról kerültek be négyen a testületbe, de ez még az önálló frakcióhoz sem elég.

Ferenczy a videójában Lenkai Nórának azt javasolja, inkább az egyetemen tevékenykedjen a városi közgyűlés helyett, bírálja Illés Károly fideszes frakcióvezetőt, akinek még a könnyűnek szűámító, hagyományosan jobboldali belvárosi körzetet sem sikerült hoznia, és arról beszél, hogy a Fidelitas annak ellenére nem tudott érdemben építkezni Szombathelyen, hogy ehhez adottak voltak a feltételek:

"Pénz, paripa mindig rendelkezésre áll. Bár ebben már nem vagyok olyan biztos"

- mondja Ferenczy, aki aztán Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!-kal, "keresztény-konzervatív gondolkodású szombathelyi lokálpatriótaként" köszön el a videójában.

(via Nyugat.hu)